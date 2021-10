ATP - Masters 1000 de Paris-Bercy : Une invitation pour Andy Murray

Les Bleus sélectionnés en Coupe Davis à l’honneur

Ce n’était plus arrivé depuis 2009 et un certain Marat Safin. La Fédération Française de tennis (FFT) a officialisé ses choix concernant les quatre invitations à sa disposition dans le tableau principal du Masters 1000 de Paris-Bercy, qui se déroulera du 1er au 7 novembre prochain sur les courts installés dans l’Accor Arena. Principal tournoi organisé dans l’Hexagone mis à part Roland-Garros, le dernier Masters 1000 de la saison est l’occasion pour la FFT de permettre à un maximum de joueurs français de participer. Pour cela, elle réserve habituellement ses invitations aux Tricolores. Toutefois, pour cette édition 2021, une entorse à cette tradition a été faite. En effet, retrouvant un très bon niveau, comme l’atteste sa victoire face à Hubert Hurkacz à Vienne, Andy Murray sera un des récipiendaires de ces invitations aux côtés de trois joueurs français.Alors que Gaël Monfils, qui mettra fin à sa saison à Bercy après avoir renoncé à aller à Stockholm, Ugo Humbert et Benoît Paire ont leur entrée dans le tableau principal assurée en raison de leur classement, trois de leurs compatriotes vont les rejoindre. Pour désigner les heureux élus, la FFT n’a pas cherché midi à quatorze heures et s’est fiée à la sélection récemment effectuée par Sébastien Grosjean pour la phase finale de la Coupe Davis. En effet, ce sont Arthur Rinderknech, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert qui bénéficient de ces trois dernières invitations. Pour ce qui est des invitations, la FFT a décidé de sonner sa chance à Lucas Pouille aux côtés d’Hugo Gaston et Luca Van Assche, vainqueur du tournoi juniors de Roland-Garros cette année. Le titulaire de la dernière invitation sera officialisé prochainement par la fédération.