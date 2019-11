ATP – Marseille : Un plateau impressionnant pour l’édition 2020

L’Open 13 de Marseille n’est qu’un ATP 250, la plus petite catégorie des tournois masculins de l’élite, mais le plateau de son édition 2020, qui se déroulera du 17 au 23 février, a de quoi faire saliver certains ATP 500. S’il n’y a pas de forfait d’ici là, on retrouvera ainsi dans les Bouches-du-Rhône l’actuel n°5 mondial et finaliste du dernier US Open Daniil Medvedev, mais aussi le vainqueur du Masters et tenant du titre Stefanos Tsitsipas (n°6), sans oublier le Belge David Goffin (n°11), l’Italien Fabio Fognini (n°12), le Russe Karen Khachanov (n°17) et les finalistes canadiens de la Coupe Davis Denis Shapovalov (15eme) et Felix Auger-Aliassime (21eme). Côté français, Jo-Wilfried Tsonga (29eme) et Benoit Paire (24eme) ont également conformé leur présence. Rappelons que depuis sa création en 1993, le tournoi de Marseille a notamment vu s’imposer Boris Becker (1995), Roger Federer (2003), Andy Murray (2008) ou encore Juan Martin del Potro (2012).