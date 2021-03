ATP - Marseille : Revoilà Gaston !

Hugo Gaston accède au 2e tour de l'Open 13 Provence

MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

1er tour

Gaston (FRA, WC)

Barrère (FRA)

Bonzi (FRA, WC)

Rinderknech (FRA, Q)

Tsonga (FRA)

Humbert (FRA, n°4)

Herbert (FRA)

Lestienne (FRA, Q)

Pouille (FRA)

Hugo Gaston renoue avec la victoire ! Le jeune joueur français de 20 ans n'avait plus gagné un match sur le circuit principal depuis son magnifique succès au troisième tour de Roland-Garros face à Stan Wawrinka. Celui qui était ensuite tombé en huitièmes de finale en cinq sets face à Dominic Thiem avait depuis écumé le circuit Challenger (huitièmes de finale à Hambourg, demi-finales à Cherbourg...) et surtout enchaîné les défaites sur le circuit principal (1er tour à Bercy, aux qualifications de l'Open d'Australie et à Montpellier), mais il s'est imposé ce lundi lors de son premier tour à l'Open 13 de Marseille, face à Dennis Novak.Après un premier set où il est passé un peu à côté, en multipliant les amorties pas toujours bien senties et en perdant trois fois son service, le Toulousain s'est bien repris. Il a breaké d'entrée de deuxième set et a tenu son service sans problème pour égaliser à une manche partout, puis a déroulé dans le dernier set en breakant trois fois, avec cette fois d'excellentes amorties et des retours parfois foudroyants. Voilà donc une victoire qui va lui donner confiance et lui permettre de gagner quelques places au classement. Au tour suivant, il affrontera Jannik Sinner ou Grégoire Barrère.Une première tête de série est tombée ce lundi à Marseille, en la personne de Yoshihito Nishioka. Le Japonais (n°8) a abandonné alors qu'il était mené 6-2, 4-2 par Emil Ruusuvuori (87eme mondial). Il y avait alors déjà eu sept breaks dans cette rencontre, dont cinq en faveur du Finlandais.- ByeHanfmann (ALL) - Gerasimov (BIE)bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1- Sinner (ITA, n°5)- ByeTravaglia (ITA) - McDonald (USA)Ebden (AUS, Q) -bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandonDavidovich Fokina (ESP, n°7) - P.Tsitsipas (GRE, WC)Kukushkin (KAZ) -- Lopez (ESP)- ByeNishikori (JAP, n°6) -Norrie (GBR) -- Molcan (SLQ, Q)- Bye