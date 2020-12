ATP - Marseille : Le tournoi finalement reporté en mars ?

L'Open 13 dépendant du sort d'Indian Wells



L'Open 13 maintenu et reporté en mars ?C'est maintenant une certitude. Sur le site officiel de l'épreuve, les organisateurs ont confirmé ce mardi que« Pour l'heure ce qui est certain, c’est que l’Open 13 Provence ne pourra pas se dérouler du 15 au 21 février. » La faute à la pandémie de Covid-19 et à l'Open d'Australie, toujours annoncé du 8 au 21 février (il aurait dû avoir lieu en janvier à la base), avec donc une semaine (la seconde) en commun avec les dates initiales pour l'Open 13. En revanche, cette confirmation de l'organisation du rendez-vous marseillais remporté ces deux dernières années par par Stefanos TsitsipasL'épreuve pourrait ainsi être uniquement reportée, de trois semaines, et donc maintenue. C'est en tout cas le souhait du directeur Jean-François Caujolle et de ses équipes, conscients néanmoins qu'ils n'auront pas davantage les cartes en main en mars qu'ils ne les avaient pour février.« L'Open 13 Provence est susceptible de se dérouler en mars du 8 au 14. Tout dépendra du maintien ou non de l'Indian Wells, en effet la situation en Californie est préoccupante et les organisateurs ne savent pas si le contexte sanitaire permettra le maintien du master 1000 », expliquent les organisateurs, qui assurent qu'ilsMême si ce ne sera pas simple étant donné la situation sanitaire et les protocoles en vigueur. « Cette édition 2021 ne se déroulera pas dans des conditions normales mais nous nous battons pour son maintien et espérons pouvoir offrir du spectacle et du tennis que ce soit en jauge restreinte ou pas. Le directeur Jean-François Caujolle en bon marseillais "ne lâche rien" et souhaite offrir un tournoi avec un plateau sportif élevé et garantir son bon déroulement. » Vu le contexte, offrir un tournoi serait déjà une très bonne chose, serait-on tenté de dire.