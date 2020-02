ATP - Marseille : Herbert verra les huitièmes de finale

Après Gilles Simon et Benoît Paire, Pierre-Hugues Herbert sera également au rendez-vous des huitièmes de finale de l’Open 13. Le Français, 79eme mondial, s’est tiré du piège tendu par Mikhail Kukushkin pour se qualifier. Sous pression d’entrée avec deux balles de break dès le premier jeu, le Tricolore a tenu bon avant de manquer à son tour quatre opportunités de prendre le service du Kazakh dans le sixième jeu. Les deux joueurs ont eu de nouvelles opportunités de break avant de s’expliquer dans un jeu décisif durant lequel Pierre-Hugues Herbert a fait la différence au dernier moment, remportant ses deux derniers points sur le service de son adversaire. Le deuxième set a été du même acabit mais Mikhail Kukushkin n’est jamais parvenu à mettre en difficulté le Français sur sa mise en jeu. Après avoir manqué le break en tout début de manche, « P2H » y est parvenu au tout dernier moment avant de conclure sur son service (7-6, 6-4 en 1h50’).

Auger-Aliassime s'en sort, Pospisil prend de l’avance

Il affrontera Felix Auger-Aliassime pour une place en quarts de finale. Face à Stefano Travaglia, la tête de série numéro 7 du tournoi a dû se sortir d'un sacré piège car, après avoir perdu la première manche au jeu décisif, il a eu deux balles de match contre lui dans le tiebreak du deuxième set. S'en sortant in extremis en remportant les quatre derniers points pour égaliser à une manche partout, le 18eme mondial a accéléré en milieu de dernier set pour s'imposer (6-7, 7-6, 6-3 en 2h34'). Les quarts de finale, Vasek Pospisil est déjà certain d’en être. Le Canadien, finaliste malheureux à Montpellier, a disposé tranquillement de la tête de série numéro 8 du tournoi ATP de Marseille Hubert Hurkacz en deux manches (6-3, 6-4 en 1h28’) et retrouvera pour une place dans le dernier carré Mikael Ymer, tombeur de Richard Gasquet au premier tour, ou Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2. Tombeur de Dennis Novak dans un duel de joueurs issus des qualifications (7-6, 6-3 en 1h25’), Egor Gerasimov disputera les huitièmes de finale face à David Goffin.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 769 670€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Sinner (ITA)

Simon (FRA) - Bedene (SLO)

Goffin (BEL, n°3) - Gerasimov (BIE, Q)

Herbert (FRA) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)



Paire (FRA, n°6) - Bublik (KAZ)

Cilic (CRO) - Shapovalov (CAN, n°4)

Pospisil (CAN) bat Hurkacz (POL, n°8) : 6-3, 6-4

Ymer (SUE) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Sinner (ITA) bat Gombos (SLQ, Q) : 6-4, 7-6 (5)

Simon (FRA) bat Mayot (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Bedene (SLO) bat Khachanov (RUS, n°5) : 4-6, 6-4, 7-5



Goffin (BEL, n°3) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (3), 6-3

Herbert (FRA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (4), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Travaglia (ITA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-3



Paire (FRA, n°6) bat Barrère (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (1)

Bublik (KAZ) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Cilic (CRO) bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Hurkacz (POL, n°8) bat Hoang (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Pospisil (CAN) bat Ruusuvuori (FIN, LL) : 7-6 (6), 6-3

Ymer (SUE) bat Gasquet (FRA) : 6-3, 3-6, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye