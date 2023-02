ATP Marseille : Gaël Monfils repousse son retour

Retour repoussé pour Gaël Monfils ! Ainsi, le Français, actuellement classé à la 207e place du classement ATP, devait faire son retour lors de l'ATP 250 de Marseille mais il n'en sera rien. Le Français était inscrit sur la liste des engagés pour le tournoi sur le Canebière mais son nom n'y figure plus depuis ce mardi matin. Tandis que le tournoi aura lieu du 20 au 26 février, il faudra donc se passer de la "Monf" qui a aussi déclaré forfait pour le tournoi de Rotterdam cette semaine aux Pays-Bas. Toujours embêté par son pied, Monfils a décidé de repousser son retour.

Monfils repousse son retour

"Je suis un peu trop juste, je m'habitue aussi à mes nouvelles chaussures. Je vais tout faire pour jouer à Marseille. Mais si je ne me blesse pas, la tournée américaine (NDLR : Indian Wells, 6-19 mars-Miami), c'est oui à 100 %", avait confié Monfils sur sa chaîne Twitch la semaine dernière. Plus apparu sur le circuit ATP depuis le mois d'août 2022, Monfils espère maintenant pouvoir revenir au plus vite, lui qui peut rentrer dans les tournois grâce à son classement protégé et dont le grand objectif est une qualification pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.