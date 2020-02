ATP - Marseille : Deuxième finale consécutive pour Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas va jouer sa première finale en 2020 ce dimanche. Le vainqueur du dernier Masters de Londres a pris le meilleur sur Alexander Bublik dans la première demi-finale de l’Open 13, à Marseille, dont il est le tenant du titre. L’entame de match a vu les deux joueurs tenir leur service jusqu’au sixième jeu où, avec autorité, le numéro 6 mondial a fait le premier break mais, au moment de servir pour le set, le Grec a cédé et laissé le Kazakh revenir à hauteur. Remis de ses émotions, la tête de série numéro 2 du tournoi a su reprendre le service de son adversaire pour mener une manche à rien. Comme dans le premier set, Stefanos Tsitsipas a frappé le premier avec le break dans le quatrième jeu mais, cette fois, il n’a pas laissé Alexander Bublik revenir à hauteur. Après avoir manqué trois premières balles de match sur le service du 55eme mondial, le Grec a conclu cette demi-finale sur un jeu blanc (7-5, 6-3 en 1h09’) et se qualifie pour la finale où il défiera Gilles Simon ou Felix Auger-Aliassime.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 769 670€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Demi-finales

Simon (FRA) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-3



Quarts de finale

Simon (FRA) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-0

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Gerasimov (BIE, Q) : 7-5, 6-2

Bublik (KAZ) bat Shapovalov (CAN, n°4) : 7-5, 4-6, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-3



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Sinner (ITA) : 1-6, 6-1, 6-2

Simon (FRA) bat Bedene (SLO) : 7-6 (6), 6-4

Gerasimov (BIE, Q) bat Goffin (BEL, n°3) : 6-4, 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Herbert (FRA) : 6-0, 6-7 (6), 7-6 (9)



Bublik (KAZ) bat Paire (FRA, n°6) : 3-6, 6-4, 6-4

Shapovalov (CAN, n°4) bat Cilic (CRO) : 6-4, 4-6, 6-2

Pospisil (CAN) bat Hurkacz (POL, n°8) : 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-3



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Sinner (ITA) bat Gombos (SLQ, Q) : 6-4, 7-6 (5)

Simon (FRA) bat Mayot (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Bedene (SLO) bat Khachanov (RUS, n°5) : 4-6, 6-4, 7-5



Goffin (BEL, n°3) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (3), 6-3

Herbert (FRA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (4), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Travaglia (ITA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-3



Paire (FRA, n°6) bat Barrère (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (1)

Bublik (KAZ) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Cilic (CRO) bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Hurkacz (POL, n°8) bat Hoang (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Pospisil (CAN) bat Ruusuvuori (FIN, LL) : 7-6 (6), 6-3

Ymer (SUE) bat Gasquet (FRA) : 6-3, 3-6, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye