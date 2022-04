ATP - Marrakech : Sixième titre pour Goffin, tombeur de Molcan en finale

David Goffin lance bien la saison sur terre battue. Un peu plus d’un an après son dernier titre, à Montpellier, le Belge a remporté la finale du tournoi ATP de Marrakech aux dépens d’Alex Molcan, dont c’était la deuxième finale après celle perdue à Belgrade l’an passé face à Novak Djokovic. Une rencontre qui a démarré par un échange de breaks très précoce dont le Slovaque, 65eme mondial, est sorti vainqueur pour mener quatre jeux à un. Absolument pas inquiété sur sa mise en jeu, Alex Molcan a pu gérer son avantage et conclure le premier set dès que l’occasion s’est présentée. Un ascendant que le natif de Presov a confirmé dès l’entame de la deuxième manche avec un break arraché à David Goffin. Le 74eme mondial a alors retrouvé son jeu et Alex Molcan n’a pas pu suivre.

Goffin tient son sixième titre

Enchaînant cinq jeux consécutifs, le Belge a repris la main mais a toutefois eu une dernière frayeur. En effet, juste avant d’égaliser à une manche partout, David Goffin a dû sauver une balle de débreak. Le dernier set a démarré tambour battant pour le natif de Liège, qui a pris le service de son adversaire dès le premier jeu. Alex Molcan, de son côté, n’a eu qu’une seule occasion de faire son retard, dans le huitième jeu, mais n’a pas su la saisir. Juste après, à sa deuxième balle de match, David Goffin a mis un terme au suspense sur l’engagement du Slovaque (3-6, 6-3, 6-3 en 2h00’). Avec ce succès, le Belge va retrouver le Top 50 mondial ce lundi, quand Alex Molcan va atteindre son meilleur classement en carrière avec la 50eme place.



MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Tenant du titre (en 2019) : Benoit Paire (FRA)



Finale

Goffin (BEL) bat Molcan (SLQ) : 3-6, 6-3, 6-3



Demi-finales

Molcan (SLQ) bat Djere (SER, n°8) : 6-1, 7-5

Goffin (BEL) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Molcan (SLQ) bat Van de Zandschulp (PBS, n°6) : 4-6, 6-3, 6-4

Djere (SER, n°8) bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-2

Coria (ARG) bat Gasquet (FRA) : 6-7 (1), 6-1, 6-4

Goffin (BEL) bat Carballes Baena (ESP) : 6-7 (6), 6-4, 6-0



Huitièmes de finale

Molcan (SLQ) bat Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) : 6-4, 2-6, 7-6 (7)

Van de Zandschulp (PBS, n°6) bat Kopriva (RTC, Q) : 6-2, 6-4

Musetti (ITA) bat Taberner (ESP) : 6-1, 6-7 (3), 6-3

Djere (SER, n°8) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-4, 6-2



Coria (ARG) bat Basic (BOS, Q) : 6-4, 6-2

Gasquet (FRA) bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (4)

Goffin (BEL) bat Andujar (ESP) : 5-7, 7-6 (4), 6-3



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) bat Benchetrit (MAR, WC) : 6-3, 6-3

Molcan (SLQ) bat Travaglia (ITA) : 6-0, 6-4

Kopriva (RTC, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-1, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°6) bat Dellien (BOL) : 6-3, 3-6, 6-4



Musetti (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (5), 6-1

Taberner (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 1-0 abandon

Jaziri (TUN, WC) bat Vesely (RTC) : 6-7 (6), 6-3, 2-0 abandon

Djere (SER, n°8) bat Lehecka (RTC) : 6-4, 6-4



Coria (ARG) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 7-5, 3-6, 6-4

Basic (BOS, Q) bat Majchrzak (POL) : 4-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Laaksonen (SUI) : 7-5, 4-6, 6-4

Kotov (RUS, Q) bat Griekspoor (PBS, n°9) : 0-6, 6-2, 6-2



Sousa (POR) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 7-6 (1)

Goffin (BEL) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Andujar (ESP) bat Evans (GBR, n°2) : 6-4, 6-2