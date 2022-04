ATP - Marrakech : Griekspoor rate son entrée en lice

Il n'a pas su répondre présent. Ce mercredi, à l'occasion de son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Marrakech au Maroc, sur terre battue, le Néerlandais Tallon Griekspoor, 56eme joueur mondial et tête de série n°9, a chuté contre le Russe Pavel Kotov, 172eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois sets (0-6, 6-2, 6-2) et 1h54 de jeu. Pourtant, tout avait donc parfaitement bien débuté pour le Néerlandais, avec une roue de bicyclette d'entrée (0-6). Mais il n'a donc ensuite pas su confirmer. Dans la deuxième manche, malgré deux premières balles sauvées, Tallon Griekspoor a perdu son service d'entrée, avant un deuxième dans la foulée, pour se retrouver mené 3-0. S'il a su effacer l'un de ses deux handicaps juste après, cela n'a pas été suivi d'effet. A 2-4, le mieux classé des deux a de nouveau été mis en danger sur son service, pour finir par craquer sur la quatrième opportunité de son adversaire, qui a tranquillement conclu ensuite, pour égaliser à une manche partout (6-2). Rebelote dans la troisième et dernière manche. A chaque fois, lors de ses deux premiers services, le 56eme joueur mondial a su sauver une première balle avant de céder sur la seconde pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 4-0. A 5-1, le Russe s'est alors procuré une première balle de match, sur le service de son adversaire, avant de conclure sur la deuxième, lors du jeu suivant (6-2).



MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Tenant du titre (en 2019) : Benoit Paire (FRA)



Huitièmes de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) - Molcan (SLQ)

Kopriva (RTC, Q) - Van de Zandschulp (PBS, n°6)

Musetti (ITA) - Taberner (ESP)

Jaziri (TUN, WC) - Djere (SER, n°8)



Coria (ARG) - Basic (BOS, Q)

Gasquet (FRA) - Kotov (RUS, Q)

Sousa (POR) - Carballes Baena (ESP)

Goffin (BEL) - Andujar (ESP)



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) bat Benchetrit (MAR, WC) : 6-3, 6-3

Molcan (SLQ) bat Travaglia (ITA) : 6-0, 6-4

Kopriva (RTC, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-1, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°6) bat Dellien (BOL) : 6-3, 3-6, 6-4



Musetti (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (5), 6-1

Taberner (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 1-0 abandon

Jaziri (TUN, WC) bat Vesely (RTC) : 6-7 (6), 6-3, 2-0 abandon

Djere (SER, n°8) bat Lehecka (RTC) : 6-4, 6-4



Coria (ARG) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 7-5, 3-6, 6-4

Basic (BOS, Q) bat Majchrzak (POL) : 4-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Laaksonen (SUI) : 7-5, 4-6, 6-4

Kotov (RUS, Q) bat Griekspoor (PBS, n°9) : 0-6, 6-2, 6-2



Sousa (POR) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 7-6 (1)

Goffin (BEL) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Andujar (ESP) bat Evans (GBR, n°2) : 6-4, 6-2