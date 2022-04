ATP - Marrakech : Gasquet craque sur la fin

Into the final 4️⃣@fedeecoria takes out Gasquet 6-7 6-1 6-4 to move into the Marrakech SFs#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/9KxagoMEIa

— Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2022

MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Benoit Paire (FRA)

Quarts de finale

Gasquet (FRA)

Huitièmes de finale

Gasquet (FRA)

1er tour

Gasquet (FRA)

Seul Français en lice cette semaine sur le circuit ATP, Richard Gasquet ne verra pas le dernier carré. A Marrakech, le Biterrois, 86eme mondial, s'est incliné contre Federico Coria, 60eme, après un match en trois sets qui a duré 2h39 : 6-7, 6-1, 6-4. En difficulté au service (8 doubles-fautes, 46% de premières balles), Gasquet s'est fait breaker à cinq reprises. Alors que Coria était revenu de 1-4 à 4-4 dans la première manche, c'est finalement le Français qui l'a emporté au tie-break (7-1). Mais l'Argentin a rapidement réagi, avec un break d'entrée de deuxième manche, suivi d'un autre à 4-1, pour égaliser à un set partout. Il a donc fallu en disputer un troisième, et les deux joueurs ont alterné le bon et le moins bon.Et alors que les deux hommes ont assez facilement remporté leur mise en jeu ensuite, le Français a fini par craquer à 4-4, et l'Argentin a conclu sur un jeu blanc. Il décroche son billet pour le dernier carré (contre David Goffin) et par la même occasion le meilleur classement de sa carrière.Molcan (SLQ) - Van de Zandschulp (PBS, n°6)Musetti (ITA) - Djere (SER, n°8)bat: 6-7 (1), 6-1, 6-4bat Carballes Baena (ESP) : 6-7 (6), 6-4, 6-0bat Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) : 6-4, 2-6, 7-6 (7)bat Kopriva (RTC, Q) : 6-2, 6-4bat Taberner (ESP) : 6-1, 6-7 (3), 6-3bat Jaziri (TUN, WC) : 6-4, 6-2bat Basic (BOS, Q) : 6-4, 6-2bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 3-6, 6-3bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (4)bat Andujar (ESP) : 5-7, 7-6 (4), 6-3bat Benchetrit (MAR, WC) : 6-3, 6-3bat Travaglia (ITA) : 6-0, 6-4bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-1, 6-4bat Dellien (BOL) : 6-3, 3-6, 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (5), 6-1bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 1-0 abandonbat Vesely (RTC) : 6-7 (6), 6-3, 2-0 abandonbat Lehecka (RTC) : 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 7-5, 3-6, 6-4bat Majchrzak (POL) : 4-6, 6-4, 6-1bat Laaksonen (SUI) : 7-5, 4-6, 6-4bat Griekspoor (PBS, n°9) : 0-6, 6-2, 6-2bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 7-6 (1)bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-2, 7-6 (3)bat Evans (GBR, n°2) : 6-4, 6-2