ATP - Marbella : Retour en finale pour Carreño Busta

Dix-huit mois après, Pablo Carreño Busta va de nouveau disputer une finale sur le circuit ATP. En effet, l’Espagnol jouera pour le titre ce dimanche sur la terre battue de Marbella. Face à Albert Ramos-Viñolas, la tête de série numéro 1 du tournoi a démarré tambour battant avec une première manche à sens unique durant laquelle le natif de Gijón n’a laissé qu’un jeu à son adversaire. Mais la tête de série numéro 4 du tournoi a eu du répondant, allant chercher le break nécessaire pour recoller à une manche partout. Pour conclure cette demi-finale, la dernière manche a été très accrochée entre les deux Espagnols, qui se sont expliqués au jeu décisif. Au final, c’est Pablo Carreño Busta qui a eu le dernier mot (6-1, 3-6, 7-6 en 2h11’). Carlos Alcaraz ou Jaume Munar sera son adversaire ce dimanche pour le titre.



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



Demi-finales

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 6-1, 3-6, 7-6 (5)

Alcaraz (ESP, WC) - Munar (ESP)



Quarts de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Kwon (CdS, n°7) : 6-4, 6-0

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) bat Gombos (SLQ) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Ruud (NOR, n°3) : 6-2, 6-4

Munar (ESP) bat Ivashka (BIE) : 6-7 (5), 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 7-6 (2), 6-3

Kwon (CdS, n°7) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) bat Berankis (LIT) : 6-3, 4-6, 6-3

Gombos (SLQ) bat Delbonis (ARG, n°8) : 5-7, 7-6 (4), 7-6 (1)



Alcaraz (ESP, WC) bat Lopez (ESP, n°6) : 4-6, 6-2-6, 4-

Ruud (NOR, n°3) bat Mager (ITA) : 6-3, 6-2

Ivashka (BIE) bat Davidovich Fokina (ESP, n°5) : 6-1, 6-3

Munar (ESP) bat Fognini (ITA, n°2, WC) : 6-2, 6-1



1er tour

Carreño Busta (ESP, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, Q) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bagnis (ARG) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-3, 7-6 (2)

Kwon (CdS, n°7) bat Rune (DAN, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)



Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye

Berankis (LIT) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Gombos (SLQ) bat Londero (ARG) : 6-7 (3), 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 6-1



Lopez (ESP, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Milojevic (SER, Q) : 7-6 (3), 6-3

Mager (ITA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-3

Ruud (NOR, n°3) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°5) bat Dzumhur (BOS) : 6-7 (1), 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-1

Fognini (ITA, n°2, WC) - Bye