ATP - Marbella : Kwon prend son quart, Delbonis n'ira pas plus loin

Fortunes diverses pour les têtes de série. Ce mercredi, le Sud-Coréen Kwon Soonwoo, 81eme joueur mondial et tête de série n°7, s'est tranquillement qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Marbella en Espagne, sur terre battue, contre l'Argentin Facundo Bagnis, 104eme joueur mondial, en deux petits sets (6-1, 6-3) et 1h16 de jeu. Dans la première manche, le Sud-Coréen s'est emparé des deux premiers services de son adversaire, avant de manquer d'en faire de même pour le troisième. Sur sa mise en jeu suivante, Kwon a alors sauvé une balle de débreak, avant de conclure (6-1). Dans le deuxième et dernier set, aucun des deux joueurs n'a remporté son service lors des trois premiers jeux. Le mieux classé des deux s'est ensuite fait débreaker à 3-2, avant de s'emparer des trois derniers jeux de ce set et du match (6-3). En revanche, l'aventure s'arrête au stade des huitièmes de finale pour Federico Delbonis. L'Argentin, 85eme joueur mondial et tête de série n°8 s'est incliné, en trois manches (5-7, 7-6 (4), 7-6 (1)) et au terme d'un véritable marathon (3h23 de jeu), contre le Slovaque Norbert Gombos, 99eme joueur mondial.



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) - Vilella Martinez (ESP, Q)

Kwon (CdS, n°7) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Berankis (LIT)

Gombos (SLQ) bat Delbonis (ARG, n°8) : 5-7, 7-6 (4), 7-6 (1)



Lopez (ESP, n°6) - Alcaraz (ESP, WC)

Mager (ITA) - Ruud (NOR, n°3)

Davidovich Fokina (ESP, n°5) - Ivashka (BIE)

Munar (ESP) - Fognini (ITA, n°2, WC)



1er tour

Carreño Busta (ESP, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, Q) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bagnis (ARG) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-3, 7-6 (2)

Kwon (CdS, n°7) bat Rune (DAN, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)



Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye

Berankis (LIT) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Gombos (SLQ) bat Londero (ARG) : 6-7 (3), 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 6-1



Lopez (ESP, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Milojevic (SER, Q) : 7-6 (3), 6-3

Mager (ITA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-3

Ruud (NOR, n°3) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°5) bat Dzumhur (BOS) : 6-7 (1), 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-1

Fognini (ITA, n°2, WC) - Bye