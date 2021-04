ATP - Marbella : Elimination d'entrée pour Lucas Pouille

Les premiers pas de Lucas Pouille sur terre battue en quasiment deux ans n’ont pas été victorieux. N’ayant pas évolué sur cette surface en compétition depuis son élimination au deuxième tour de Roland-Garros en 2019, le Nordiste devait affronter Ricardas Berankis pour son entrée en lice dans le tournoi ATP de Marbella. Si l’entame de match a été équilibrée, le Français a été mis en difficulté sur sa mise en jeu, remportée de haute lutte après douze égalités et avoir écarté sept balles de break. Dans la foulée, le 84eme mondial a pris le service du Lituanien. Mais ce dernier a trouvé les solutions pour inverser la tendance, remporter quatre jeux de suite et prendre l’ascendant. Marquée par deux échanges de break précoces, la deuxième manche s’est finalement jouée au jeu décisif, remporté à sa troisième opportunité par Lucas Pouille. Le Tricolore, premier à faire le break dans le dernier set, n’a pas été en mesure de le confirmer mais, quand Ricardas Berankis a servi pour le match après avoir breaké dans le huitième jeu, le 88eme mondial a vacillé et perdu facilement sa mise en jeu. Toutefois, c’est bien le Lituanien qui est allé chercher la victoire sur le service du Français (6-4, 6-7, 7-5 en 2h51’), qui n’était plus apparu sur le circuit principal depuis le tournoi de Marseille au début du mois de mars. Ricardas Berankis retrouvera Albert Ramos-Viñolas, tête de série numéro 4, au deuxième tour.



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



1er tour

Carreño Busta (ESP, n°1) - Bye

Qualifié - Qualifié

Bagnis (ARG) - F.Cerundolo (ARG)

Rune (DAN, WC) - Kwon (CdS, n°7)



Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye

Berankis (LIT) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Gombos (SLQ) - Londero (ARG)

Carballes Baena (ESP) - Delbonis (ARG, n°6)



Lopez (ESP, n°6) - Daniel (JAP)

Qualifié - Alcaraz (ESP, WC)

Kukushkin (KAZ) - Mager (ITA)

Ruud (NOR, n°3) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°5) - Dzumhur (BOS)

Ivashka (BIE) - Martinez (ESP)

Qualifié - Munar (ESP)

Fognini (ITA, n°2, WC) - Bye