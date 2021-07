ATP – Mannarino absent deux mois

Mannarino coupé dans son élan

Adrian Mannarino avait décidé depuis plusieurs semaines de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et il n'aura pas de regrets, car il n'aurait de toute façon pas pu y prendre part. Le joueur de 33 ans, 41eme mondial, sera en effet absent pendant les deux prochains mois, suite à sa chute survenue mardi dernier (jour de son anniversaire), alors qu'il affrontait Roger Federer au premier tour de Wimbledon.Il menait à ce moment-là deux sets à un et Federer menait 4-2 dans la quatrième manche, qu'il a finalement remportée face à un Mannarino incapable de pousser sur sa jambe, qui a jeté l'éponge au moment d'entamer le dernier set.Reste à savoir si le joueur français sera rétabli pour le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open, qui débute le 30 août. "Ça ne nécessite pas d'opération mais ça prend du temps à cicatriser. J'espère reprendre les tournois dans plus ou moins deux mois. Pour l'US Open, ça va être limite, c'est un peu tôt pour savoir", a expliqué le joueur à L'Equipe. Quoiqu'il en soit, s'il parvient à disputer le Majeur new yorkais, ce sera sans le moindre match de préparation dans les jambes.Il a pourtant connu une année 2021 faite de hauts et de bas, avec un début de saison moyen mais où son meilleur résultat a été un troisième tour à l'Open d'Australie, avant de perdre huit fois d'affilée au premier tour pendant la saison sur terre battue et lors du premier tournoi du gazon. Il commençait à relever la tête avec un deuxième tour au Queen's et surtout une demi-finale à Majorque, avant que cette maudite chute ne vienne le couper dans son élan alors qu'il était prêt à signer le plus grand exploit de sa carrière.