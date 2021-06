ATP - Majorque : Première finale sur gazon pour Daniil Medvedev

Habitué à gagner des tournois sur dur, Daniil Medvedev a pris rendez-vous pour sa première finale sur herbe lors du tournoi ATP de Majorque. Le numéro 2 mondial a, en effet, pris le meilleur en demi-finale sur Pablo Carreño Busta. L’Espagnol, sur ses terres, a démarré la rencontre tambour battant avec le break dès le deuxième jeu après avoir écarté deux balles de break dans le premier. Sauvant ensuite une balle de débreak, le 13eme mondial a conclu le premier set sur un jeu blanc. Daniil Medvedev a rendu la pareille à son adversaire dans la deuxième manche, menant très vite trois jeux à rien avant de manquer quatre occasions de double break. Des opportunités gâchées sans conséquence, le Russe égalisant à une manche partout à sa première chance. Sur sa lancée, le numéro 2 mondial a pris deux fois consécutivement le service de Pablo Carreño Busta pour mener quatre jeux à rien. L’Espagnol n’a pas été en mesure de répondre et a vu Daniil Medvedev conclure à sa deuxième balle de match (3-6, 6-3, 6-2 en 1h57’).



MAJORQUE (Espagne, ATP 250, gazon, 783 655€),

Demi-finales

Medvedev (RUS, n°1, WC) bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 3-6, 6-3, 6-2

Querrey (USA) - Mannarino (FRA)



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1, WC) bat Ruud (NOR, n°5) : 7-5, 6-1

Carreño Busta (ESP, n°4) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-4

Querrey (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°3, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Mannarino (FRA) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-4



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1, WC) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-2

Ruud (NOR, n°5) bat Sandgren (USA) : 6-3, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°4) bat Vesely (RTC) : 6-4, 6-4

Thompson (AUS) bat Klein (SLQ, Q) : 6-4, 6-4



Querrey (USA) bat Humbert (FRA, n°7) : forfait

Bautista Agut (ESP, n°3, WC) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 7-5

Lopez (ESP) bat Khachanov (RUS, n°6) : 4-6, 6-2, 6-4

Mannarino (FRA) bat Thiem (AUT, n°2, WC) : 2-5 abandon



Premier tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Bye

Moutet (FRA) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-2

Sandgren (USA) bat Munar (ESP) : 7-6 (3), 7-5

Ruud (NOR, n°5) bat Simon (FRA) : 6-4, 7-6 (4)



Carreño Busta (ESP, n°4) - Bye

Vesely (RTC) bat Caruso (ITA) : 7-6 (2), 6-2

Thompson (AUS) bat Andujar (ESP) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Klein (SLQ, Q) bat Lajovic (SLO, n°8) : 6-4, 7-6 (2)



Humbert (FRA, n°7) bat Kecmanovic (SER) : 4-6, 7-6 (3), 6-2

Querrey (USA) bat Carballes Baena (ESP, Q) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Travaglia (ITA) bat Pella (ARG) : 7-5, 7-6 (4)

Bautista Agut (ESP, n°3, WC) - Bye



Khachanov (RUS, n°6) bat Pouille (FRA, Q) : 7-6, (7), 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Kuhn (ESP, Q) : 6-1, 7-6 (4)

Mannarino (FRA) bat Struff (ALL) : 7-6 (3), 6-3

Thiem (AUT, n°2, WC) - Bye