Ugo Humbert ne s’arrête plus ! Vainqueur ce dimanche du tournoi ATP de Halle, le Français a démarré son parcours à Majorque par une victoire pas forcément évidente face à Miomir Kecmanovic. Tête de série numéro 7, le Tricolore a, en effet, cédé son service dès le troisième jeu et n’a pas su revenir avant la fin du premier set. La deuxième manche a démarré sur le même tempo avec le Serbe qui a très tôt pris l’ascendant mais Ugo Humbert au su revenir à cinq jeux partout avant de manquer une balle de set aux portes du jeu décisif. Un tiebreak rondement mené durant lequel il a été intouchable au service, remportant deux points sur l’engagement de son adversaire pour recoller dans cette rencontre. Miomir Kecmanovic a ensuite eu beaucoup plus de mal à suivre le rythme, concédant cinq jeux de suite, permettant à Ugo Humbert de se détacher puis de l’emporter (4-6, 7-6, 6-2 en 2h13’), avec Sam Querrey qui sera son prochain adversaire. Dans un match interrompu ce lundi à une manche partout, l’Américain a fait chuter Roberto Carballes Baena (5-7, 6-4, 7-6 en 2h25').

Medvedev et Ruud ont ouvert la voie

Daniil Medvedev se réaccoutume au gazon. Battu dès son entrée en lice à Halle, le numéro 2 mondial est assuré de faire mieux à Majorque. Le Russe a, en effet, pris le meilleur sur Corentin Moutet pour son premier match sur l’herbe espagnole. Mais la tête de série numéro 1 du tournoi a toutefois démarré piano la rencontre, concédant le break dès son premier jeu de service pour se retrouver mené quatre jeux à un. Dès lors, Daniil Medvedev s’est comme réveillé et a alors enchaîné cinq jeux consécutifs pour remporter le premier set. Corentin Moutet ne s’est pas laissé abattre et a su résister sur les deux balles de break obtenues par le Russe dès le premier jeu. Néanmoins, ce dernier a fini par prendre l’ascendant et, enchaînant une nouvelle fois cinq jeux consécutifs, a scellé le sort du match (6-4, 6-2 en 1h24’). Son prochain adversaire sera Norvégien. En effet, Casper Ruud disputera les quarts de finale de son premier tournoi sur gazon de la saison. Le Norvégien, tête de série n°5 à Majorque, a décroché son billet pour les quarts en battant l'Américain Tennys Sandgren sur le score de 6-3, 6-4 en 1h08. Le n°14 mondial n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service de son adversaire, qui a pourtant réussi 11 aces, à 4-3 dans le premier set et à 1-1 dans le deuxième.



MAJORQUE (Espagne, ATP 250 Series, gazon, 783 655€)

Tenant du titre (en 2002, sur terre battue) : Gaston Gaudio (ARG)



Deuxième tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-2

Ruud (NOR, n°5) bat Sandgren (USA) : 6-3, 6-4

Carreno Busta (ESP, n°4) - Vesely (RTC)

Thompson (AUS) - Klein (SLQ, Q)



Humbert (FRA, n°7) - Querrey (USA)

Travaglia (ITA) - Bautista Agut (ESP, n°3, WC)

Khachanov (RUS, n°6) - Lopez (ESP)

Mannarino (FRA) - Thiem (AUT, n°2, WC)



Premier tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Bye

Moutet (FRA) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-2

Sandgren (USA) bat Munar (ESP) : 7-6 (3), 7-5

Ruud (NOR, n°5) bat Simon (FRA) : 6-4, 7-6 (4)



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Vesely (RTC) bat Caruso (ITA) : 7-6 (2), 6-2

Thompson (AUS) bat Andujar (ESP) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Klein (SLQ, Q) bat Lajovic (SLO, n°8) : 6-4, 7-6 (2)



Humbert (FRA, n°7) bat Kecmanovic (SER) : 4-6, 7-6 (3), 6-2

Querrey (USA) bat Carballes Baena (ESP, Q) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Travaglia (ITA) bat Pella (ARG) : 7-5, 7-6 (4)

Bautista Agut (ESP, n°3, WC) - Bye



Khachanov (RUS, n°6) bat Pouille (FRA, Q) : 7-6, (7), 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Kuhn (ESP, Q) : 6-1, 7-6 (4)

Mannarino (FRA) bat Struff (ALL) : 7-6 (3), 6-3

Thiem (AUT, n°2, WC) - Bye