MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Tenant du titre (en 2019) : Novak Djokovic (SER)



Demi-finales

Nadal (ESP, n°1) ou A.Zverev (ALL, n°5) - Thiem (AUT, n°3)

Bublik (KAZ) ou Ruud (NOR) - Berrettini (ITA, n°8) ou Garin (CHI, n°16)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) - A.Zverev (ALL, n°5)

Thiem (AUT, n°3) bat Isner (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Bublik (KAZ) - Ruud (NOR)

Berrettini (ITA, n°8) - Garin (CHI, n°16)