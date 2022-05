Une belle frayeur pour commencer. Ce lundi, l'Italien Jannik Sinner, 12eme joueur mondial et tête de série n°10, s'est qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, après sa victoire contre l'Américain Tommy Paul, 35eme joueur mondial, en trois manches (6-7 (4), 7-6 (4), 6-3) et 2h59 de jeu. Dans la première manche, l'Italien s'est pourtant procuré trois balles de break d'entrée, avant de s'y reprendre à deux fois avant de breaker son adversaire d'un jour, à 3-2. Au moment de servir pour le gain de cette première manche, à 5-3, le Transalpin a beau avoir sauvé une balle de débreak, il n'a rien pu faire sur la deuxième. Les deux joueurs sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif durant lequel l'Américain a assez rapidement mené 5-0 puis 6-1, avant de parvenir à ses fins sur sa quatrième balle de set (7-6 (4)). Dans la deuxième manche, Jannik Sinner a cédé son service d'entrée. A 5-3, Tommy Paul a servi pour le gain du match. Et malgré une balle de débreak sauvée suivie de deux premières balles de match, il a fini par se faire rejoindre. A 6-5, le moins bien classé des deux a bien failli, cette fois, conclure cette rencontre sur le service de son concurrent, mais sans réussite. Ce nouveau tie-break disputé a été conclu par le mieux classé des deux, à sa première tentative (7-6 (4)), pour égaliser à une manche partout. Enfin, dans la troisième et dernière manche, le 35eme joueur mondial a perdu son service à 1-2 puis sauvé deux balles de double-break dans la foulée. Le 12eme joueur mondial ne s'est ensuite pas fait prier pour conclure (6-3).



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Gimeno Valero (ESP, WC) - Monfils (FRA)

Murray (GBR, WC) - Thiem (AUT, PR)

Humbert (FRA, LL) - Shapovalov (CAN, n°14)



Hurkacz (POL, n°12) - Dellien (BOL, Q)

Davidovich Fokina (ESP) bat Harris (AFS) : 7-5, 6-3

Coric (CRO) - Lajovic (SER, Q)

Ruud (NOR, n°5) - Bye



Nadal (ESP, n°3) - Bye

Kecmanovic (SER) - Bublik (KAZ)

Karatsev (RUS) - Goffin (BEL, Q)

Van de Zandschulp (PBS) - Carreño Busta (ESP, n°16)



Norrie (GBR, n°9) - Kwon (CdS, Q)

Isner (USA) bat Krajinovic (SER) : 7-6 (8), 6-4

Basilashvili (GEO) - Fognini (ITA)

Alcaraz (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Draper (GBR, WC) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-3

Evans (GBR) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-4

Brooksby (USA) - Bautista Agut (ESP, n°17)



Schwartzman (ARG, n°13) - Paire (FRA, Q)

Dimitrov (BUL) - Cressy (USA, Q)

Pouille (FRA, WC) - Khachanov (RUS)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bye

Tiafoe (USA) - Garin (CHI)

De Minaur (AUS) bat Martinez (ESP) : 7-6 (2), 1-6, 6-3

Sinner (ITA, n°10) bat Paul (USA) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3



Opelka (USA, n°15) - Korda (USA)

Ivashka (BIE) - Musetti (ITA, Q)

Cilic (CRO) - Ramos-Viñolas (ESP)

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye