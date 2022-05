ATP - Madrid : Pouille n'a pas pesé lourd face à Tsitsipas

Job done! 💼👌🏻

🇬🇷 @steftsitsipas closes the Caja Mágica beating Pouille 6-3, 6-4 to advance to the third round.#MMOPEN pic.twitter.com/J8TaNZNVrf



— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 4, 2022

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

2eme tour

Monfils (FRA)

bat Pouille (FRA, WC)

Invité au Masters 1000 de Madrid, Lucas Pouille avait l'honneur de disputer sa rencontre du 2eme tour en nocturne pour clôturer cette journée de mercredi contre Stefanos Tsitsipas. Un duel toutefois déséquilibré entre le 179eme joueur mondial et le 5eme de la hiérarchie. Menant de bout en bout, le Grec n'a douté qu'un court instant lorsqu'il a été breaké à 4-2 dans la première manche. Un faux-pas rattrapé dans la foulée avec un second break en sa faveur pour finalement s'emparer du premier set en une demi-heure (6-3). Lors de la manche suivante,du tournoi qui a plié l'affaire en un peu plus d'une heure (1h09) et d'un ace symbolisant l'impuissance de l'ex-numéro 10 au classement ATP.En huitièmes, Stefanos Tsitsipas croisera le fer avec Grigor Dimitrov, vainqueur surprise de l'Argentin Schwartzman, tête de série numéro 13, en deux manches éclair (6-0, 6-3). En revanche,, éliminant en deux manches le Chilien Cristian Garin. Le Canadien se mesurera à la tête de série numéro 10 sur la surface ocre madrilène, Jannik Sinner. L'Italien a surclassé l'Australien Alex De Minaur, en deux sets également. Et pour finir, le duel entre jeunes de 20 et 21 ans a vu le Transalpin Lorenzo Musetti vaincre son aîné, l'Américain Sebastian Korda, en deux manches pour gagner le droit de défier l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2, au tour suivant.bat: 6-3, 6-2bat Shapovalov (CAN, n°14) : 6-1, 3-6, 6-2bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-4, 4-6, 7-6 (5)bat Ruud (NOR, n°5) : 7-6 (7), 2-6, 6-4bat Kecmanovic (SER) : 6-1, 7-6 (4)bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-4, 6-2bat Isner (USA) : 6-4, (5) 6-7, 6-4bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 7-5bat Draper (GBR, WC) : 2-6, 6-4, 7-5bat Bautista Agut (ESP, n°17) : 6-3, 5-7, 7-6 (2)bat Schwartzman (ARG, n°13) : 6-0, 6-3: 6-3, 6-4bat Garin (CHI) : 6-3, 6-0bat De Minaur (AUS) : 6-4, 6-1bat Korda (USA) : 6-4, 6-3bat Cilic (CRO) : 4-6, 6-4, 6-4