Medvedev à terre



Thiem encore en quarts

Bublik a encore frappé, Karatsev au tapis



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Huitièmes de finale

« J'adore la terre battue », avait écrit, plus ironiquement qu'autre chose, Daniil Medvedev sur la caméra officielle après son succès dans la douleur de mercredi face au jeune Espagnol qui monte Alejandro Davidovich Fokina. Le premier depuis plus de deux ans pour le géant russe, rattrapé jeudi par ses difficultés sur cette surface, qui n'est décidément pas sa surface de prédilection., qualifié là pour son deuxième quart de finale dans un Masters 1000. Le Russe n'a pas pour rien encore jamais franchi le premier tour à Roland-Garros (en quatre participations). Alors, oui, il a déjà atteint les demi-finales à Monte-Carlo, où il était absent cette année, et même la finale à Barcelone, il n'empêche qu'il est loin de montrer le meilleur de lui-même sur terre, et Garin en a profité pour lui jouer un vain tour. L'exploit réalisé par le Chilien sorti en 8emes de finale sur le Rocher par le futur vainqueur Stefanos Tsitsipas ne souffre d'aucune contestation pour autant. Certes, Medvedev a su s'accrocher dans le deuxième set, qu'il a enlevé au jeu décisif (7-2), pour recoller après qu'un seul break a suffi à son adversaire pour prendre les devants. Mais c'était avant que le Russe, déjà au bord de la crise de nerfs depuis les premiers points, ne sorte complètement du match et ne donne à voir la pire image de lui-même en termes d'attitude, avec même quelques regrettables insultes adressées à Garin au passage. Pendant ce temps-là, le 25eme mondial, impassible, ne s'est pas gêné pour aligner les jeux et s'envoler dans ce dernier set à sens unique qu'il a conclu à sa deuxième balle de match, après 2h21 de jeu. Tombeur d'Alexander Zverev en 2019 à Munich, le Chilien s'offre du même coup un nouveau joueur du Top 10, de surcroît tête de série numéro 2 à Madrid, mais surtout la plus belle victoire de sa vie, à 24 ans. « Daniil le terrible », en ce qui le concerne, va pouvoir se replonger dans son livre de chevet préféré du moment : « la terre battue pour les nuls ». Un recueil qu'il a tout intérêt à apprendre par coeur alors que Roland-Garros approche à grand pas et qu'il attend toujours de gagner un match Porte d'Auteuil...Dominic Thiem disputera les quarts de finale à Madrid pour la quatrième édition de suite. Demi-finaliste en 2019 (le tournoi n'avait pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19) et finaliste en 2018 et 2017,Loin d'être flamboyant et pas vraiment convaincant non plus, le numéro 4 mondial a eu le mérite d'assurer l'essentiel et de confirmer son succès de mardi face à l'Américain Giron pour son premier match de la saison sur terre battue. Monté en puissance lors de cette partie qui l'a vu sauver une balle de set dans le jeu décisif du premier set face à l'Australien qui avait mené 2-0 d'entrée,, qui avait eu une forte tendance à donner beaucoup de points à son adversaire durant la première partie de la rencontre., non sans avoir dû effacer une nouvelle balle de break de De Minaur à 5-4 en sa faveur. A l'arrivée, le double finaliste de Roland-Garros assure néanmoins l'essentiel. MaisClassé au 27eme rang dans la hiérarchie, Aslan Karatsev ne fait pas partie des têtes de série de ce Masters 1000 de Madrid. Il n'empêche que le cogneur russe de 27 ans faisait partie des outsiders cette semaine sur les courts en terre battue madrilènes. Ne serait-ce que pour ses prestations impressionnantes accumulées depuis les début de la saison. Pourtant,Quelques jours après avoir atteint la finale à Belgrade, où il s'était offert le numéro 1 mondial Novak Djokovic sur sa route, et au lendemain de son énième exploit, aux dépens de Diego Schwartzman, 9eme mondial,Malgré un break réussi d'entrée, le joueur ayant manifestement choisi d'attendre d'avoir 27 ans pour éclater à la face de la planète tennis en se hissant notamment dans le dernier carré lors du dernier Open d'Australie a subi la loi pendant 1h15 du jeune Kazakh de 23 ans., pas loin d'être injouable sur ses mises en jeu (14 aces, 77% de points gagnés sur ses premières balles). Quart de finaliste à Miami en mars (défaite contre Sinner malgré une très belle résistance) pour la première fois de sa vie,Avec Andrey Rublev (27), Stefanos Tsitsipas (27), Sinner (19) et... Karatsev (19 également), il est l'un des cinq joueurs qui a remporté le plus de victoires (19 pour lui aussi) depuis le début de la saison.Nadal (ESP, n°1) - Popyrin (AUS, Q)Evans (GBR) - A.Zverev (ALL, n°5)bat De Minaur (AUS) : 7-6 (7), 6-4Isner (USA) - Rublev (RUS, n°6)bat Karatsev (RUS) : 6-4, 6-3Ruud (NOR) - Tsitsipas (GRE, n°4)Berrettini (ITA, n°8) - Delbonis (ARG, Q)bat Medvedev (RUS, n°2) : 6-4, 6-7 (2), 6-1