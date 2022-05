ATP - Madrid : Entrée en lice réussie pour Isner, Evans et Draper

John Isner n’a pas manqué ses débuts dans le Masters 1000 de Madrid. L’Américain, 25eme joueur mondial, a toutefois dû batailler pour venir à bout de Filip Krajinovic. A l’issue d’une première manche marquée par un échange de breaks dans les septième et huitièmes jeux, c’est au jeu décisif que John Isner a pris l’ascendant, non sans avoir sauvé deux balles de set en chemin. La deuxième manche a vu l’Américain prendre le service du Serbe dès le premier jeu puis tenir sans forcer son engagement, mis à part un balle de débreak dans le huitième jeu. C’est à sa première balle de match que John Isner a mis un terme à la rencontre (7-6, 6-4 en 1h38’). Les Britanniques ont été à la fête sur la terre battue madrilène. Tout d’abord, le 124eme joueur mondial Jack Draper, bénéficiaire d’une invitation, a créé la surprise en dominant Lorenzo Sonego en deux manches. S’il a vu son break d’avance être effacé en toute fin de premier set, il a su se reprendre immédiatement pour le remporter sur le service de l’Italien. Le break dans le quatrième jeu de la deuxième manche a permis à Jack Draper de prendre les devants de manière définitive. Le Britannique a conclu à sa première balle de match (6-4, 6-3 en 1h39’) et retrouvera la tête de série numéro 6 du tournoi, Andrey Rublev. Dan Evans, quant à lui, a pris le meilleur sur Federico Delbonis en deux manches. Le 35eme mondial n’a eu besoin que d’une balle de break pour faire la différence dans le premier set. Le Britannique, après avoir pris très vite l’ascendant sur l’Argentin dans la deuxième manche, ne s’est pas affolé quand ce dernier a recollé à trois jeux partout. Un nouveau break au tout dernier moment lui a permis de conclure dans la foulée (6-3, 6-4 en 1h37’).



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Gimeno Valero (ESP, WC) - Monfils (FRA)

Murray (GBR, WC) - Thiem (AUT, PR)

Humbert (FRA, LL) - Shapovalov (CAN, n°14)



Hurkacz (POL, n°12) - Dellien (BOL, Q)

Harris (AFS) - Davidovich Fokina (ESP)

Coric (CRO) - Lajovic (SER, Q)

Ruud (NOR, n°5) - Bye



Nadal (ESP, n°3) - Bye

Kecmanovic (SER) - Bublik (KAZ)

Karatsev (RUS) - Goffin (BEL, Q)

Van de Zandschulp (PBS) - Carreño Busta (ESP, n°16)



Norrie (GBR, n°9) - Kwon (CdS, Q)

Isner (USA) bat Krajinovic (SER) : 7-6 (8), 6-4

Basilashvili (GEO) - Fognini (ITA)

Alcaraz (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Draper (GBR, WC) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-3

Evans (GBR) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-4

Brooksby (USA) - Bautista Agut (ESP, n°17)



Schwartzman (ARG, n°13) - Paire (FRA, Q)

Dimitrov (BUL) - Cressy (USA, Q)

Pouille (FRA, WC) - Khachanov (RUS)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bye

Tiafoe (USA) - Garin (CHI)

De Minaur (AUS) - Martinez (ESP)

Paul (USA) - Sinner (ITA, n°10)



Opelka (USA, n°15) - Korda (USA)

Ivashka (BIE) - Musetti (ITA, Q)

Cilic (CRO) - Ramos-Viñolas (ESP)

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye