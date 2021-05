ATP - Madrid : Direction la finale pour Alexander Zverev

Alexander Zverev conserve l’ascendant. Vainqueur de Dominic Thiem lors de la finale du Masters 1000 de Madrid en 2018, l’Allemand a une nouvelle fois pris le meilleur sur l’Autrichien sur la terre battue madrilène, au lendemain de son succès sur Rafael Nadal. Mis en difficulté par le numéro 4 mondial sur sa deuxième mise en jeu, l’Allemand a su résister pour tenir sa mise en jeu puis répondre à son adversaire. En effet, à sa quatrième balle de break, le numéro 6 mondial a pris le service de la tête de série numéro 3 du tournoi. Un avantage qui s’est avéré décisif. Aucun des deux joueurs n’a pu pousser l’autre dans ses retranchements au service et c’est à sa deuxième balle de set qu’Alexander Zverev a conclu le premier set en un peu moins de trois quarts d’heure. Dès l’entame de la deuxième manche, l’Allemand a mis sous pression son adversaire, obtenant dès le premier jeu une balle de break. Mais c’est dans le troisième que le numéro 6 mondial est parvenu à ses fins. Enchaînant quatre jeux consécutifs avec deux breaks, Alexander Zverev a pris un avantage très net dans cette demi-finale. C’est alors que Dominic Thiem a eu un sursaut d’orgueil, effaçant dans la foulée un de ses deux breaks de retard. Un retour de flamme qui n’est toutefois pas allé beaucoup plus loin, l’Allemand ayant immédiatement trois opportunités pour reprendre deux breaks d’avance, toutes manquées. Solide au service, Alexander Zverev n’a plus été inquiété pour valider son billet pour sa huitième finale en Masters 1000 (6-3, 6-4 en 1h38’), qui fait suite à celle perdue à Bercy face à Daniil Medvedev la saison passée. Pour un cinquième titre dans cette catégorie de tournois, l’Allemand devra en découdre avec Casper Ruud ou Matteo Berrettini.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Tenant du titre (en 2019) : Novak Djokovic (SER)



Demi-finales

A.Zverev (ALL, n°5) bat Thiem (AUT, n°3) : 6-3, 6-4

Ruud (NOR) - Berrettini (ITA, n°8)



Quarts de finale

A.Zverev (ALL, n°5) bat Nadal (ESP, n°1) : 6-4, 6-4

Thiem (AUT, n°3) bat Isner (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Ruud (NOR) bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-1

Berrettini (ITA, n°8) bat Garin (CHI, n°16) : 5-7, 6-3, 6-0