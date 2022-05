ATP - Madrid : A.Zverev qualifié pour les quarts de finale sur abandon

Alexander Zverev ne manquera pas les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, dont il est le tenant du titre. L’Allemand, tête de série numéro 2 dans la capitale espagnole, a vu son adversaire Lorenzo Musetti jeter l’éponge. Si les deux joueurs ont fait jeu égal durant les six premiers jeux de la première manche, Alexander Zverev a placé un grand coup d’accélérateur à ce moment du match. Prenant une première fois le service de l’Italien, le numéro 3 mondial a aisément tenu sa mise en jeu avant de maintenir la pression sur son adversaire, qui servait alors pour rester dans le set. Toutefois, c’est bien Alexander Zverev qui a su forcer le destin pour remporter ce premier set longtemps indécis. C’est alors que Lorenzo Musetti a fait appel au service médical du tournoi en raison d’une gêne musculaire à la cuisse gauche. Après s’être fait poser un bandage, le 63me mondial a repris place sur le court. Toutefois, après avoir vu l’Allemand remporter sur un jeu blanc son premier engagement, l’Italien est allé voir son adversaire et l’arbitre pour mettre un terme prématuré au tournoi (6-3, 1-0 en 40 minutes). Alors que le Masters 1000 de Rome puis Roland-Garros se profilent, Lorenzo Musetti n’a sans doute pas voulu prendre le moindre risque. Alexander Zverev retrouvera Felix Auger-Aliassime ou Jannik Sinner en quarts de finale ce vendredi.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Murray (GBR, WC) : forfait

Hurkacz (POL, n°12) bat Lajovic (SER, Q) : 7-5, 6-3

Nadal (ESP, n°3) - Goffin (BEL, Q)

Norrie (GBR, n°9) - Alcaraz (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°6) bat Evans (GBR) : 7-6 (7), 7-5

Dimitrov (BUL) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Sinner (ITA, n°10)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Musetti (ITA, Q) : 6-3, 1-0 abandon