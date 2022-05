ATP - Lyon : Norrie en finale contre la surprise Molcan

Comin' up clutch 💪



Molcan gagne le match des Alex

Ce n'est pas un parcours facile, mais Cameron Norrie, tête de série n°1 du tournoi de Lyon, tient son rang pour le moment, avec une qualification pour la finale de samedi. Exempté de premier tour puis vainqueur des Argentins Cerundolo (en deux sets) et Baez (en trois sets),Pour son premier match face au prodige danois, le Britannique a dû attendre le dernier moment pour faire la différence. Après avoir remporté le premier set très facilement grâce à trois breaks, il a mené 4-2 dans le deuxième et pensait peut-être avoir fait le plus dur. Mais Rune est revenu à 4-4, puis a breaké une nouvelle fois à 6-5, se montrant on ne peut plus efficace, avec deux breaks réussis en deux occasions. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où les deux joueurs ont parfaitement tenu leur service, jusqu'à 4-4 où Rune a fini par craquer. Norrie a conclu sur un jeu blanc, et le voici donc en finale pour la dixième fois de sa carrière.Il visera son quatrième titre (le premier sur terre battue) face au surprenant Alex Molcan, la sensation lyonnaise de la semaine. Le Slovaque de 24 ans, après avoir éliminé Jo-Wilfried Tsonga, Karen Khachanov et Federico Coria (qu'il retrouve au premier tour à Roland-Garros, avant un possible deuxième contre Djokovic), s'est offert le scalp d'Alex de Minaur, tête de série n°4.Un match marqué par huit breaks, où de Minaur a mené 3-2 dans le premier set, puis a servi pour le gain du set à 5-4 avant de sauver une balle de set à 6-5, et de finalement perdre la première manche 7-2 au jeu décisif, puis la deuxième en se faisant breaker à 1-1 et 3-1. Après avoir perdu en finale à Belgrade en 2021 et Marrakech il y a quelques semaines, Alex Molcan a donc une nouvelle opportunité de soulever son premier trophée, face à un Cameron Norrie qu'il n'a encore jamais affronté.