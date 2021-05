ATP - Lyon (DH) : Mahut et Herbert battus en finale

Le titre pour la paire Nys - Puetz ! Le monégasque et l’allemand ont battu Mahut - Herbert en trois sets pour remporter leur deuxième titre d’affilé après Estoril ! 🏆#OpenParc pic.twitter.com/ZVbC48rdyp

Objectif Roland-Garros

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut avaient l’occasion d’engranger de la confiance avant de rejoindre la capitale pour disputer Roland-Garros. Pour cela, ils devaient s’imposer dimanche en finale dans la capitale des Gaules. Malheureusement pour eux, leur finale à Lyon n’a pas pris la tournure escomptée. La paire tricolore a été défaite ce dimanche par Tim Puetz et Hugo Nys, respectivement 44eme et 60eme au classement mondial du double, et têtes de série numéro 4 de l’épreuve.Ils ont couru après le score et réussi à recoller. Le super tie-break est ainsi venu départager les quatre acteurs. Une manche décisive dans laquelle ils ont encaissé cinq points de suite alors qu’ils ont mené 2-0.Les premières têtes de série ont effacé tant bien que mal leur retard avant de céder leur engagement à 8-8 et d’offrir ainsi une balle de match à leurs opposants. La première fut la bonne pour l’Allemand et le Monégasque qui s'imposent 6-4, 5-7, 10-8 au bout du suspense et remportent leur deuxième tournoi de rang après celui d’Estoril au début du mois. Bien qu’elle ne se termine pas par des scènes de joie, cette semaine a été la plus belle des Français depuis l’ouverture de la saison sur ocre après des quarts de finales à Monte-Carlo et Madrid. Ils vont désormais tenter de sublimer à Roland-Garros où ils ont triomphé pour la seule fois en 2018.après avoir été sacré à une reprise sur chaque tournoi du Grand Chelem.