ATP - Lyon : Ça commence mal pour les Français !

Dix Français sont présents cette semaine dans le tableau principal du tournoi de Lyon, mais combien seront-ils au deuxième tour ? On le saura mardi soir, mais le tournoi est en tout cas très mal parti pour les tricolores, avec trois éliminations pour les trois premiers en lice. A commencer par Ugo Humbert, le 33eme mondial, qui a perdu son quatrième match d'affilée, contre le Japonais Yoshihito Nishioka, 60eme. Le Messin s'est incliné 3-6, 6-3, 6-4 en 2h08. Il a pourtant très bien commencé le match en menant 5-1, puis en remportant le set sur sa sixième balle. Mais dans le deuxième, il a craqué en servant à 3-4, et a permis au Japonais d'égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où les deux joueurs se sont breakés mutuellement lors des deux premiers jeux, puis Humbert a manqué une balle de 4-2, et c'est finalement lui qui a perdu son service une nouvelle fois, à 4-4, et le match un peu plus tard même s'il a eu une balle de 5-5. Humbert va donc arriver à Roland-Garros en n'ayant gagné qu'un seul match sur terre battue cette saison.

Moutet mène mais perd, Simon passe à côté

Cela ne s'est pas mieux passé pour Corentin Moutet, 70eme mondial, tombé face au 49eme, Cameron Norrie, en deux sets et 1h31 : 7-5, 6-3. Le Français pourra nourrir des regrets, car il a mené 3-2, service à suivre, dans les deux manches. Mais dans la première, il a laissé le Britannique revenir à 4-4 et le breaker à 6-5, et dans la deuxième, il a perdu son service à 3-4 et a manqué une balle de 5-5 qui lui aurait permis de garder espoir. Moutet n'aura donc pas le redoutable honneur d'affronter Dominic Thiem au tour suivant. Gilles Simon (68eme) n'a pas connu la réussite non plus, et s'est incliné 6-2, 6-3 en 1h12 contre Aljaz Bedene (55eme). Le Français ne s'est pas procuré la moindre balle de break et a perdu son service à 2-2 et 4-2 dans le premier set et à 1-1 et 5-3 dans le deuxième.



LYON (France, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Benoît Paire (FRA)



1er tour

Thiem (AUT, WC, n°1) – Bye

Norrie (GBR) bat Moutet (FRA) : 7-5, 6-3

Rinderknech (FRA, LL) - M.Ymer (SUE, Q)

Karatsev (RUS) – Sinner (ITA, n°6)



Schwartzman (ARG, n°3) – Bye

Gasquet (FRA) – Barrère (FRA, Q)

Sousa (POR, Q) – Majchrzak (POL, Q)

Bonzi (FRA, WC) – Khachanov (RUS, n°8)



Auger-Aliassime (CAN, n°7) – Musetti (ITA)

Herbert (FRA) – Korda (USA)

Bedene (GBR) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Goffin (BEL, n°4) - Bye



Monfils (FRA, n°5) – Harris (AFS)

Nishioka (JAP) bat Humbert (FRA) : 3-6, 6-3, 6-4

Paul (USA) – Tsonga (FRA)

Tsitsipas (GRE, WC, n°2) - Bye