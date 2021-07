Jordan Thompson 🆚 Ivo Karlovic, una dura batalla entre estos dos jugadores se vivió en Los Cabos. ¡Revive los mejores puntos! 😉💪

LOS CABOS (Mexique, ATP 250, dur, 588 367€)

Huitièmes de finale



1er tour

Il y aura six têtes de série en huitièmes de finale à Los Cabos. Jordan Thompson, tête de série n°5 et demi-finaliste la semaine passée sur le gazon de Newport, a bien enchaîné avec une victoire 6-4, 7-5 en 1h35 sur le vétéran Ivo Karlovic (42 ans, 200eme), qu'il a réussi à breaker à trois reprises, malgré les 11 aces du Croate. Un break à 4-4 dans le premier set et à 5-5 dans le deuxième ont permis à l'Australien de l'emporter. En revanche,, issu des qualifications. Le 182eme mondial a remporté le premier set en breakant à 4-3, puis a mené 5-0 dans le deuxième avant de voir son adversaire revenir à 5-3, mais il a réussi à conclure.Norrie (GBR, n°1) - E.Ymer (SUE)Kudla (USA) - Escobedo (USA, Q)Fritz (USA, n°3) - Marchenko (UKR)Uchiyama (JAP) - Johnson (USA, n°6)Thompson (AUS, n°5) - Ofner (AUT)Nakashima (USA) - Querrey (USA, n°4)Bolt (AUS) - Gomez (EQU)Donskoy (RUS) - Isner (USA, n°2)- Byebat Ebden (AUS, Q) : 7-5, 6-1bat Kokkinakis (AUS, WC) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3)bat McDonald (USA, n°8) : 6-3, 6-4- Byebat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-2bat Sarkissian (USA, Q) : 5-7, 6-0, 6-4bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 7-6 (4), 6-2bat Karlovic (CRO, WC) : 6-4, 7-5bat Rodionov (AUT) : 6-3, 3-1, abandonbat Wolf (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-2- Byebat Seppi (ITA, n°7) : 0-6, 6-2, 6-3bat Mejia (COL, Q) : 6-4, 6-1bat Jung (TAI) : 6-1, 6-4- Bye