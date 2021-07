ATP - Los Cabos : Premier titre en carrière pour Cameron Norrie

Brandon Nakashima n’a pas réussi sa première. L’Américain, 134eme joueur mondial, n’a pas pesé bien lourd en finale du tournoi ATP de Los Cabos face à Cameron Norrie, qui a profité de l’occasion pour mettre fin à une série de quatre finales perdues. En effet, s’il a démarré la première manche en remportant sa mise en jeu, Brandon Nakashima a ensuite subi le jeu du Britannique, tête de série numéro 1 du tournoi. Le résultat a été une série de cinq jeux perdus consécutivement, dont deux au service. Menant cinq jeux à un, Cameron Norrie a assuré pour remporter sans forcer le premier set. La deuxième manche a démarré comme la première, avec le 30eme mondial qui a très tôt fait le break mais, cette fois, Brandon Nakashima s’est rebellé et a immédiatement effacé son break de retard. Toutefois, cette réaction n’a pas duré très longtemps car Cameron Norrie a repris sa marche en avant, remportant les quatre jeux suivants pour conclure cette finale (6-2, 6-2 en 1h24’). Battu en finale cette saison à Estoril, Lyon puis au Queen’s, le Britannique ouvre enfin son palmarès et lance parfaitement la saison sur dur menant à l’US Open.



LOS CABOS (Mexique, ATP 250, dur, 588 367€)

Tenant du titre (en 2019) : Diego Schwartzman (ARG)



Finales

Norrie (GBR, n°1) bat Nakashima (USA) : 6-2, 6-2



Demi-finales

Norrie (GBR, n°1) bat Fritz (USA, n°3) : 6-3, 6-1

Nakashima (USA) bat Isner (USA, n°2) : 7-5, 6-4



Quarts de finale

Norrie (GBR, n°1) bat Escobedo (USA, Q) : 6-1, 6-1

Fritz (USA, n°3) bat Johnson (USA, n°6) : 6-4, 6-4

Nakashima (USA) bat Thompson (AUS, n°5) : 6-3, 4-6, 7-6 (4)

Isner (USA, n°2) bat Bolt (AUS) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Norrie (GBR, n°1) bat E.Ymer (SUE) : 7-6 (4), 6-3

Escobedo (USA, Q) bat Kudla (USA) : 6-4, 7-6 (9)

Fritz (USA, n°3) bat Marchenko (UKR) : 6-1, 6-7 (9), 7-5

Johnson (USA, n°6) bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (4), 6-3



Thompson (AUS, n°5) bat Ofner (AUT) : 3-6, 6-4, 7-5

Nakashima (USA) bat Querrey (USA, n°4) : 6-3, 6-4

Bolt (AUS) bat Gomez (EQU) : 6-3, 6-1

Isner (USA, n°2) bat Donskoy (RUS) : 7-5, 3-6, 7-6 (5)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

E.Ymer (SUE) bat Ebden (AUS, Q) : 7-5, 6-1

Kudla (USA) bat Kokkinakis (AUS, WC) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3)

Escobedo (USA, Q) bat McDonald (USA, n°8) : 6-3, 6-4



Fritz (USA, n°3) - Bye

Marchenko (UKR) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-2

Uchiyama (JAP) bat Sarkissian (USA, Q) : 5-7, 6-0, 6-4

Johnson (USA, n°6) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 7-6 (4), 6-2



Thompson (AUS, n°5) bat Karlovic (CRO, WC) : 6-4, 7-5

Ofner (AUT) bat Rodionov (AUT) : 6-3, 3-1, abandon

Nakashima (USA) bat Wolf (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-2

Querrey (USA, n°4) - Bye



Bolt (AUS) bat Seppi (ITA, n°7) : 0-6, 6-2, 6-3

Gomez (EQU) bat Mejia (COL, Q) : 6-4, 6-1

Donskoy (RUS) bat Jung (TAI) : 6-1, 6-4

Isner (USA, n°2) - Bye