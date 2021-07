ATP - Los Cabos : Norrie a assuré, Nakashima s'est joué d'Isner

Cameron Norrie devra affronter un bizuth en finale du tournoi ATP de Los Cabos. Le Britannique, tête de série numéro 1, n’a pas manqué son rendez-vous avec Taylor Fritz, troisième dans la hiérarchie. Avec le break dès le premier jeu de service de l’Américain, le Britannique a pris les commandes, manquant le double break puis écartant trois balles de débreak. Les deux joueurs ont ensuite tenu leurs jeux de service, permettant à Cameron Norrie de conclure à sa première balle de set. L’entame de la deuxième manche a été totalement en faveur du 30eme joueur mondial qui a converti deux de ses trois premières balles de break pour mener quatre jeux à rien. Taylor Fritz a alors assuré au service pour débloquer son compteur mais ça restera son seul jeu dans ce set. En effet, sur sa première balle de match et sur le service du 37eme mondial, Cameron Norrie a validé son billet pour la finale (6-3, 6-1 en 1h11’).

Nakashima a surpris Isner

Mais, pour le titre, le Britannique ne retrouvera pas la tête de série numéro 2 John Isner. En effet, l’Américain a chuté en deux manches face à son compatriote Brandon Nakashima. Le début de la première manche a été équilibré jusqu’au septième jeu, durant lequel le 134eme mondial a obtenu sa première balle de break, sans toutefois parvenir à la convertir. Ce n’était toutefois que partie remise car le onzième jeu lui a permis de basculer en tête. Si John Isner a écarté une première balle de set, il n’a pas su convertir sa seule opportunité de débreak, laissant Brandon Nakashima prendre l’ascendant dans cette demi-finale. Un avantage qui a été immédiatement confirmé. En effet, le 134eme mondial a pris d’entrée le service du 39eme au classement ATP. A partir de là, l’Américain a fait mieux que gérer, n’ayant pas la moindre balle de débreak contre lui. Si John Isner a écarté une première balle de match, la deuxième a été la bonne (7-5, 6-4 en 1h29’) et permet à Brandon Nakashima de se qualifier pour sa première finale sur le circuit ATP.



LOS CABOS (Mexique, ATP 250, dur, 588 367€)

Tenant du titre (en 2019) : Diego Schwartzman (ARG)



Demi-finales

Norrie (GBR, n°1) bat Fritz (USA, n°3) : 6-3, 6-1

Nakashima (USA) bat Isner (USA, n°2) : 7-5, 6-4



Quarts de finale

Norrie (GBR, n°1) bat Escobedo (USA, Q) : 6-1, 6-1

Fritz (USA, n°3) bat Johnson (USA, n°6) : 6-4, 6-4

Nakashima (USA) bat Thompson (AUS, n°5) : 6-3, 4-6, 7-6 (4)

Isner (USA, n°2) bat Bolt (AUS) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Norrie (GBR, n°1) bat E.Ymer (SUE) : 7-6 (4), 6-3

Escobedo (USA, Q) bat Kudla (USA) : 6-4, 7-6 (9)

Fritz (USA, n°3) bat Marchenko (UKR) : 6-1, 6-7 (9), 7-5

Johnson (USA, n°6) bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (4), 6-3



Thompson (AUS, n°5) bat Ofner (AUT) : 3-6, 6-4, 7-5

Nakashima (USA) bat Querrey (USA, n°4) : 6-3, 6-4

Bolt (AUS) bat Gomez (EQU) : 6-3, 6-1

Isner (USA, n°2) bat Donskoy (RUS) : 7-5, 3-6, 7-6 (5)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

E.Ymer (SUE) bat Ebden (AUS, Q) : 7-5, 6-1

Kudla (USA) bat Kokkinakis (AUS, WC) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3)

Escobedo (USA, Q) bat McDonald (USA, n°8) : 6-3, 6-4



Fritz (USA, n°3) - Bye

Marchenko (UKR) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-2

Uchiyama (JAP) bat Sarkissian (USA, Q) : 5-7, 6-0, 6-4

Johnson (USA, n°6) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 7-6 (4), 6-2



Thompson (AUS, n°5) bat Karlovic (CRO, WC) : 6-4, 7-5

Ofner (AUT) bat Rodionov (AUT) : 6-3, 3-1, abandon

Nakashima (USA) bat Wolf (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-2

Querrey (USA, n°4) - Bye



Bolt (AUS) bat Seppi (ITA, n°7) : 0-6, 6-2, 6-3

Gomez (EQU) bat Mejia (COL, Q) : 6-4, 6-1

Donskoy (RUS) bat Jung (TAI) : 6-1, 6-4

Isner (USA, n°2) - Bye