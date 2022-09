ATP : Les tableaux de San Diego et Metz

Tenant du titre, le Norvégien Casper Ruud, actuel deuxième joueur mondial, sera, cette année, absent au tournoi ATP 250 de San Diego aux Etats-Unis, sur dur. Dans cette édition 2022, la tête de série numéro 1 revient au Britannique Daniel Evans. Exempté du premier tour, le 25eme joueur mondial pourrait retrouver, en finale et si la logique était respectée, l'Américain Jenson Brooksby, 50eme joueur mondial et également exempté du premier tour en sa qualité de tête de série numéro deux. Un Français a pris place dans le tableau principal. Il s'agit de Constant Lestienne, 76eme joueur mondial, qui affrontera, pour son entrée en lice, l'Américain Brandon Holt, 223eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur, 611 000€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Premier tour

Evans (GBR, n°1) - Bye

Daniel (JAP) - Q

Holt (USA, WC) - Lestienne (FRA)

Johnson (USA) - Tabilo (CHI, n°6)



Giron (USA, n°3) - Bye

Etcheverry (ARG) - Q

Q - Q

Popyrin (AUS) - Duckworth (AUS, n°7)



Nakashima (USA, n°5) - Svajda (USA, WC)

Kudla (USA) - Verdasco (ESP, WC)

Huesler (SUI) - Galan (COL)

Martinez (ESP, n°4) - Bye



Wolf (USA, n°8) - Kozlov (USA)

O'Connell (AUS) - Kubler (AUS)

Laaksonen (SUI) - McDonald (USA)

Brooksby (USA, n°2) - Bye



METZ (France, ATP 250, dur, 597 900€)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



A venir...