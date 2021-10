Retour de la Kremlin Cup au calendrier, deux ans après. Le gratin du tennis russe sera au rendez-vous de l'événement à l'image d'Andrey Rublev (n°1), tenant du titre, Karen Khachanov (n°3), vainqueur de l'édition 2018, et Aslan Karatsev (n°2), grande surprise de l'année 2021. Après la Russie, la France est la deuxième nation la plus représentée dans le tableau. Adrian Mannarino, finaliste des deux dernières éditions, voue une attache particulière à ce tournoi mais il aura fort à faire avec un potentiel 2eme tour face à Andrey Rublev. Suivent Benjamin Bonzi, dont la progression est remarquable, et Gilles Simon, en chute libre (109eme mondial) et présent grâce à son statut de « protected ranking ». Ils seront respectivement opposés à John Millman et Laslo Djere.



MOSCOU (Russie, ATP 250, dur indoor, 671 950€)

Tenant du titre (en 2019) : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Safiullin (RUS, WC) - Mannarino (FRA)

Coria (ARG) - Kachmazov (RUS, WC)

Donskoy (RUS, WC) - Ivashka (BIE, n°7)



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Pella (ARG) - Martinez (ESP)

Paul (USA) - M.Ymer (SUE)

Dzumhur (BOS, Q) - Cilic (CRO, n°6)



Bublik (KAZ, n°5) - Marchenko (UKR, Q)

Millman (AUS) - Bonzi (FRA)

Duckworth (AUS) - Gojo (CRO, Q)

Khachanov (RUS, n°3) - Bye



Djere (SER, n°8) - Simon (FRA)

McDonald (USA) - Nishioka (JAP)

Kecmanovic (SER) - Gerasimov (BIE, Q)

Karatsev (RUS, n°2) - Bye



Tout comme Andrey Rublev et Aslan Karatsev à Moscou, Jannik Sinner et Diego Schwartzman seront à la recherche de précieux points en vue du Masters de Turin, du côté d'Anvers où ils seront les deux premières têtes de série. Cristian Garin et Roberto Bautista Agut seront les deux autres joueurs les mieux classés. Côté français, le tenant du titre Ugo Humbert a renoncé, et Richard Gasquet, Arthur Rinderknech et Benoit Paire défendront donc les couleurs tricolores. Mais ils ont été placés dans les quarts de tableaux de Sinner et Schwartzman...



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) - Mager (ITA)

Delbonis (ARG) - Rinderknech (FRA)

Gasquet (FRA, WC) - Lajovic (SER, n°8)



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Novak (AUT, Q) - Fucsovics (HON)

Struff (ALL) - Ramos-Vinolas (ESP)

Bergs (BEL, WC) - Harris (AFS, n°7)



Opelka (USA, n°5) - Brooksby (USA, Q)

Popyrin (AUS) - Van de Zandschulp (PBS)

Davidovich Fokina (ESP) - Thompson (AUS)

Garin (CHI, n°3) - Bye



De Minaur (AUS, n°6) - Nakashima (USA, Q)

Laaksonen (SUI, Q) - Paire (FRA)

Tiafoe (USA) - Murray (GBR, WC)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye