La dixième édition de l'Open Sud de France se déroule à partir de lundi, avec un tableau assez impressionnant pour un tournoi ATP 250 se déroulant juste après un Grand Chelem. Gaël Monfils, David Goffin, Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov, tous membres du Top 20, seront les quatre premières têtes de série. En plus de Monfils, six autres Français sont présents dans le tableau principal, et il y aura même un choc Simon - Gasquet au premier tour. Jo-Wilfried Tsonga, tenant du titre, est en revanche forfait pour cause de blessure au dos.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) - Popyrin (AUS)

Q - Novak (AUT)

Gombos (SLQ) - Carreno Busta (ESP, n°6)



Dimitrov (FRA, WC, n°4) - Bye

Sousa (POR) - Barrère (FRA)

Sinner (ITA) - Ymer (SUE)

Q - Krajinovic (SER, n°7)



Humbert (FRA, n°8) - Lopez (ESP)

Simon (FRA) - Gasquet (FRA)

Bedene (SLO) - Pospisil (CAN)

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) - Q

Q - Herbert (FRA)

Bublik (KAZ) - Laaksonen (SUI)

Goffin (BEL, n°2) - Bye



Si le tableau de Montpellier est assez relevé, on ne peut pas en dire autant de celui de Pune, en Inde, qui s'est déroulé la première semaine de janvier pendant ses deux premières éditions, et qui se joue désormais après l'Open d'Australie. Benoit Paire, 21eme mondial, sera la tête de série n°1, et partira largement favori de ce tournoi, les têtes de série suivantes étant classées au-delà du Top 60. Antoine Hoang est l'autre Français présent en Inde. Le tenant du titre, Kevin Anderson, est en revanche absent.



PUNE (Inde, ATP 250, dur, 549 939€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



1er tour

Paire (FRA) - Bye

Rosol (RTC, Q) - Marcora (ITA, Q)

Daniel (JAP) - Mukund (IND, WC)

Gojowczyk (ALL) - Duckworth (AUS, n°6)



Kwon (CdS, n°4) - Bye

Gunneswaran (IND) - Maden (ALL)

Milojevic (SER, Q) - Hoang (FRA)

Lorenzi (ITA) - Gerasimov (BIE, n°8)



Caruso (ITA, n°7) - Ramanathan (IND, WC)

Kadhe (IND, WC) - Vesely (RTC)

Ivashka (BIE) - Donskoy (RUS)

Travaglia (ITA, n°3) - Bye



Sugita (JAP, n°5) - Fabbiano (ITA)

Nagal (IND) - Troicki (SER, Q)

Stebe (ALL) - Karlovic (CRO)

Berankis (LIT, n°2) - Bye



La saison sur terre battue commence ce lundi ! Bien loin de l'hiver européen, les terriens ont rendez-vous en Amérique du Sud en février, et ils débutent leur périple à Cordoba, en Argentine, pour la deuxième édition du tournoi. Le tenant du titre, Juan Londero, sera là, tout comme Corentin Moutet, le seul Français en lice.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 549 939€)

Tenant du titre : Juan Londero (ARG)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Mayer (ARG) - Munar (ESP)

Cerundolo (ARG, WC) - Andujar (ESP)

Q - Ramos-Vinolas (ESP, n°5)



Djere (SER, n°4) - Bye

Carballes Baena (ESP) - Q

Dellien (BOL) - Cachin (ARG, WC)

Cecchinato (ITA) - Londero (ARG, n°8)



Cuevas (URU, n°6) - Delbonis (ARG)

Q - Mager (ITA)

Sonego (ITA) - Balazs (HUN)

Garin (CHI, WC, n°3) - Bye



Verdasco (ESP, n°7) - Q

Coria (ARG) - Martin (SLQ)

Moutet (FRA) - Monteiro (BRE)

Pella (ARG, n°2) - Bye