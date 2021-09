ATP : Les tableaux de Metz et Noursoultan

Les joueurs français seront au rendez-vous du Moselle Open. Le tournoi de Metz pourra compter sur Gaël Monfils, tête de série numéro 3 et exempt du premier tour, mais également sur Lucas Pouille, Grégoire Barrère, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Gilles Simon ou encore Jérémy Chardy. Alors qu’une des têtes d’affiche sera Andy Murray, Hubert Hurkacz et Pablo Carreño Busta seront les deux premières têtes de série.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) - Qualifié

Barrère (FRA, WC) - Pospisil (CAN)

Murray (GBR, WC) - Humbert (FRA, n°6)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Rinderknech (FRA) - Giron (USA)

Gasquet (FRA) - Qualifié

Qualifié - Khachanov (RUS, n°7)



Basilashvili (GEO, n°8) - Mager (ITA)

Davidovich Fokina (ESP) - Simon (FRA, PR)

Qualifié - Cecchinato (ITA)

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) - Fucsovics (HUN)

Martinez (ESP) - Popyrin (AUS)

Chardy (FRA) - Struff (ALL)

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye



Benjamin Bonzi et Benoît Paire ont fait le choix de privilégier le tournoi de Noursoultan, capitale du Kazakhstan, qui accueille le circuit ATP pour la deuxième fois. Ce dernier sera même tête de série numéro 6. Alors qu’Aslan Karatsev a obtenu la tête de série numéro 1, le local de l’étape Alexander Bublik est à l’opposé du tableau. John Millman, tête de série numéro 3, sera bien présent pour défendre son titre.



NOURSOULTAN (Kazakhstan, ATP 250, dur intérieur, 462 054€)

Tenant du titre : John Millman (AUS)



Premier tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Ruusuvuori (FIN) - Bonzi (FRA)

Seppi (ITA) - Skatov (KAZ, WC)

Qualifié - Ivashka (BIE)



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Kukushkin (KAZ, WC) - Duckworth (AUS)

Vesely (RTC) - Munar (ESP)

Qualifié - Millman (AUS, n°5)



Djere (SER, n°7) - Galan (COL)

Qualifié - Musetti (ITA)

Kwon (CdS) - Qualifié

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Paire (FRA, n°6) - Gerasimov (BIE)

Taberner (ESP) - Berankis (LIT)

Verdasco (ESP, WC) - Kecmanovic (SER)

Bublik (KAZ, n°2) - Bye