C'est parti pour la préparation de Roland-Garros, et elle va commencer pour certains du côté de Houston. Annulé en 2020 et 2021, le tournoi texan fait son retour au calendrier, et il y aura du beau monde, avec le vainqueur d'Indian Wells Taylor Fritz comme principale tête de série. Casper Ruud, finaliste à Miami dimanche, a en revanche renoncé en raison de problèmes dentaires. Les géants américains Reilly Opelka et John Isner seront présents également pour s'acclimater à la terre battue, qui est loin d'être leur surface favorite. Vainqueur en 2019, le Chilien Cristian Garin sera tête de série n°5. Après un mois aux Etats-Unis, les Français sont rentrés en Europe, aucun ne figurera dans le tableau principal.



HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Tenant du titre : Cristian Garin (en 2019)



1er tour

LL - Bye

Galan (COL) - Querrey (USA)

McDonald (USA) - Kyrgios (AUS, WC)

Gojowczyk (ALL) - Paul (USA, n°7)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Krueger (USA, Q) - Varillas (PER)

Brouwer (PBS, Q) - Lopez (ESP)

Wolf (USA, WC) - Brooksby (USA, n°8)



Tiafoe (USA, n°6) - Giron (USA)

Purcell (AUS, Q) - Cuevas (URU)

Johnson (USA) - Kudla (USA)

Isner (USA, n°4) - Bye



Garin (CHI, n°5) - Sock (USA, WC)

Thompson (AUS) - Diez (CAN, LL)

Harrison (USA, Q) - Tabilo (CHI)

Fritz (USA, n°2) - Bye



Avant le Masters 1000 de Monte-Carlo dans huit jours, certains ont choisi de se préparer du côté de Marrakech, où deux joueurs du Top 30 seront au rendez-vous : Felix Auger-Aliassime, qui a récupéré la wild-card dévolue à Dominic Thiem, positif au covid, et Dan Evans, qui sera donc la tête de série n°2. Benoit Paire, vainqueur de la dernière édition du tournoi, en 2019, n'a pas fait le déplacement, au contraire de Richard Gasquet, qui sera le seul Français présent dans le tableau principal.



MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Tenant du titre (en 2019) : Benoit Paire (FRA)



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) - Benchetrit (MAR, WC)

Molcan (SLQ) - Travaglia (ITA)

Q - LL

Dellien (BOL) - Van de Zandschulp (PBS, n°6)



Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Musetti (ITA)

Taberner (ESP) - Hanfmann (ALL)

Vesely (RTC) - Jaziri (TUN, WC)

Lehecka (RTC) - Djere (SER, n°8)



Davidovich Fokina (ESP, n°7) - Coria (ARG)

Majchrzak (POL) - Q

Laaksonen (SUI) - Gasquet (FRA)

Q - Griekspoor (PBS)



Delbonis (ARG, n°5) - Sousa (POR)

Cecchinato (ITA) - Carballes Baena (ESP)

Goffin (BEL) - Q

Andujar (ESP) - Evans (GBR)