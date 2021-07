Finaliste de Roland-Garros puis éliminé d'entrée à Wimbledon deux semaines plus tard, Stefanos Tsitsipas a décidé de rapidement rejouer sur terre battue. Le Grec a reçu une wild-card pour le tournoi ATP 500 de Hambourg, dont il sera la tête de série n°1 et grand favori s'il a le même niveau que Porte d'Auteuil. Pablo Carreno Busta, Nikoloz Basilashvil et Albert Ramos-Vinolas sont les trois autres joueurs exemptés de premier tour. Trois joueurs français, en pleine dégringolade au classement, vont tenter de prendre de précieux points dans le tournoi allemand : Benoit Paire, Lucas Pouille et Corentin Moutet.



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Marterer (ALL, Q) - Koepfer (ALL)

Munar (ESP) - Kohlschreiber (ALL, WC)

Altmaier (ALL, WC) - Krajinovic (SER, n°6)



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Moutet (FRA) - Baez (ARG, LL)

Kuhn (ESP, WC) - Seyboth Wild (BRE, Q)

Djere (SER) - Struff (ALL, n°7)



Paire (FRA, n°8) - Berankis (LIT)

Varillas (PER, Q) - Nagal (IND, LL)

Delbonis (ARG) - Zhang (CHN, Q)

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) - Pouille (FRA)

Mager (ITA) - Molcan (SLQ, Q)

Taberner (ESP, Q) - Lopez (ESP)

Carreno Busta (ESP, n°2) - Bye



Comme Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud a été battu d'entrée à Wimbledon et espère bien reprendre le fil de sa belle saison sur la terre de Bastad, en Suède, non loin de chez lui. Le Norvégien sera la tête de série n°1 du tournoi et le Chilien Cristian Garin le n°2. Il espère bien succéder à son compatriote Nicolas Jarry, qui s'était imposé en 2019. Fabio Fognini et John Millman seront également à surveiller, alors que Richard Gasquet, tête de série n°5, sera le seul Français présent dans le tableau principal.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Nicolas Jarry (CHI)



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Albot (MOL) - Rune (DAN, WC)

E.Ymer (SUE, WC) - Daniel (JAP)

Q - Musetti (ITA, n°6)



Fognini (ITA, n°3) - Bye

Bagnis (ARG) - Carballes Baena (ESP)

Cuevas (URU) - Gombos (SLQ)

M.Ymer (SUE, WC) - Ruusuvuori (FIN, n°8)



Vesely (RTC, n°7) - Caruso (ITA)

Hanfmann (ALL) - Monteiro (BRE)

P.Sousa (POR) - Q

Millman (AUS, n°4) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) - Cecchinato (ITA)

Coria (ARG) - Q

Q - Martinez (ESP)

Garin (CHI, n°2) - Bye



Le tournoi ATP 250 de Newport aux Etats-Unis, disputé sur gazon, n'accueillera aucun Français directement dans le tableau principal. En revanche, le Kazakh Alexander Bublik a hérité de la tête de série n°1, ce qui lui permet ainsi également d'être exempté du premier tour. S'il tient son rang, alors il pourrait retrouver, en finale, l'Américain Sam Querrey, tête de série n°2.



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

Tenant du titre (en 2019) : John Isner (USA)



1er tour

Bublik (KAZ, n°1) - Bye

Karlovic (CRO, WC) - Zapata Miralles (ESP)

Q - Jung (TAI)

J.Sousa (POR) - Sandgren (USA, n°5)



Nishioka (JAP, n°3) - Bye

Sock (USA, WC) - Q

Uchiyama (JAP) - Q

Marchenko (UKR) - Anderson (AFS, n°8, WC)



Johnson (USA, n°6) - Kudla (USA)

Brooksby (USA) - Donskoy (RUS)

Gojowczyk (ALL) - Q

Pospisil (CAN, n°4) - Bye



Thompson (AUS, n°7) - Stebe (ALL)

Sugita (JAP) - Rodionov (AUT)

Cressy (USA) - Lorenzi (ITA)

Querrey (USA, n°2) - Bye