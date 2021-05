ATP : Les tableaux de Belgrade 2 et Parme

Un mois après l'Open de Serbie, Belgrade accueille une nouvelle épreuve sur terre battue au Novak Tennis Center. Chez lui, Novak Djokovic, qui fête ses 34 ans ce samedi, aura à cœur de terminer sa préparation pour Roland-Garros par un titre, d'autant plus après sa sortie de route en demi-finales en avril. Le Serbe s'est bien repris à Rome dernièrement mais n'a pas su faire tomber le maître des lieux, Rafael Nadal. A noter la présence de cinq Français dans ce tournoi. Parmi eux, Gaël Monfils et Adrian Mannarino, respectivement têtes de série n°2 et n°4, débuteront leur semaine au stade des huitièmes de finale. Jérémy Chardy défiera d'entrée Tennys Sandgren quand Lucas Pouille sera opposé à Fernando Verdasco et Arthur Rinderknech à un qualifié.



BELGRADE 2 (Serbie, ATP 250, terre battue, 511 000€)

1ere édition



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Q - Gerasimov (BIE)

Topo (SER, WC) - Andujar (ESP)

Cuevas (URU) - Kecmanovic (SER, n°7)



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Djere (SER) - Q

Sandgren (USA) - Chardy (FRA)

Berankis (LIT) - Lajovic (SER, n°5)



Krajinovic (SER, n°6) - Medjedovic (SER, WC)

Krstin (SER, WC) - Kwon (CdS)

Pouille (FRA) - Verdasco (ESP)

Mannarino (FRA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) - Q

Albot (MOL) - Monteiro (BRE)

Rinderknech (FRA) - Q

Monfils (FRA, n°2) - Bye



L'Italie accueille également un second tournoi sur terre, après Cagliari. Vainqueur en Sardaigne, Lorenzo Sonego a l'avantage d'être tête de série n°1 et tentera de faire coup double. Particularité de cet Open d'Émilie-Romagne, les trois joueurs tricolores en lice se retrouvent dans le même quart de tableau. Richard Gasquet (n°5) et Gilles Simon croiseront le fer avec un joueur issu des qualifications et peuvent s'affronter au 2eme tour. Benoît Paire hérite du statut de tête de série n°2 et accompagne Lorenzo Sonego, Albert Ramos-Vinolas (n°3) et Jan-Lennard Struff (n°4) en huitièmes, sans avoir à disputer son 1er tour.



PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

1ere édition



1er tour

Sonego (ITA, n°1) - Bye

Seppi (ITA, WC) - Korda (USA)

Mager (ITA) - Musetti (ITA)

Querrey (USA) - Nishioka (JAP, n°8)



Struff (ALL, n°4) - Bye

Cobolli (ITA, WC) - Giron (USA)

Johnson (USA) - Vesely (RTC)

Travaglia (ITA) - Paul (USA, n°6)



Bedene (SLO, n°7) - Caruso (ITA)

Cecchinato (ITA, WC) - Tiafoe (USA)

Ruusuvuori (FIN) - Q

Ramos-Vinolas (ESP, n°3) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) - Q

Simon (FRA) - Q

Munar (ESP) - Q

Paire (FRA, n°2) - Bye