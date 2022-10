ATP : Les tableaux d'Astana et Tokyo

Astana (Kazakhstan, ATP 500, dur indoor, 2 096 353€)

1er tour

Mannarino (FRA)

Tokyo (Japon, ATP 500, dur, 2 150 714€)

1er tour

Les meilleurs joueurs du circuit se réunissent la semaine prochaine à Astana en indoor. Carlos Alcaraz va disputer son premier tournoi en tant que numéro 1 mondial. La vainqueur de l'US Open affrontera Holger Rune en ouverture. Daniil Medvedev (n°2), Stefanos Tsitsipas (n°3) et Novak Djokovic (n°4), qui effectue sa reprise cette semaine à Tel-Aviv, auront également un coup à jouer dans cette épreuve kazakhstanaise. L'ancien numéro 1 mondial, tenant du titre du tournoi de Tokyo qui se déroule dans le même temps, a choisi d'enchainer à Astana. Adrian Mannarino, unique Français présent, n'a pas hérité d'un tirage favorable. Il aura la tâche difficile de se lancer contre Stan Wawrinka et pourrait affronter au 2eme tour Carlos Alcaraz dans le premier quart du tableau.- Rune (DAN)- Wawrinka (SUI, LL)Qualifié - Karatsev (RUS)Qualifié - Rublev (RUS, n°5)- Kukushkin (KAZ, WC)Cilic (CRO) - QualifiéGriekspoor (PBS) - Bublik (KAZ)F.Cerundolo (ARG) - Hurkacz (POL, n°7)Sinner (ITA, n°6) - Otte (ALL)Cressy (USA) - Khachanov (RUS)Van de Zandschulp (PBS) - Zhukayev (KAZ, WC)Garin (CHI) -Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bautista Agut (ESP)Qualifié - Davidovich Fokina (ESP)Huesler (SUI) - Ruusuvuori (FIN)Ramos-Vinolas (ESP) -Le casting du tournoi de Tokyo, dépourvu de Français, est moins prestigieux que celui d'Astana mais restera tout de même très intéressant. Casper Ruud y sera la tête de série numéro 1 et débutera contre l'Espagnol Jaume Munar. Cameron Norrie (n°2) voyage également au Japon. Futur adversaire de l'Australien Thanasi Kokkinakis, il remonte en selle quelques jours après avoir déclaré forfait en quart de finale à Séoul. Nick Kyrgios (n°5), quart de finaliste de l'US Open, sera également l'un des acteurs majeurs à Tokyo. Il devra démarrer face au Taïwanais Chun-hsen Tseng.- Munar (ESP)Martinez (ESP) - Popyrin (AUS)McDonald (USA) - Uchida (JAP, WC)Kwon (CdS) - De Minaur (AUS, n°6)- Uchiyama (JAP, WC)Daniel (JAP) - Zapata Miralles (ESP)Kecmanovic (SER) - Nishioka (JAP)Albot (MOL) - Evans (GBR, n°8)Kyrgios (AUS, n°5) - Tseng (TPE)Qualifié - Majchrzak (POL)Coric (CRO) - QualifiéDuckworth (AUS) -Shapovalov (CAN, n°7) - Johnson (USA)Qualifié - QualifiéNakashima (USA) - Mochizuki (JAP, WC)Kokkinakis (AUS) -