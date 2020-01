ATP : Les tableaux d’Adelaide et Auckland

Si l’attraction du tournoi d’Adelaide, dont la dernière édition a eu lieu en 2008, sera le local de l’étape Alex de Minaur, les Français seront présents en nombre avec Gilles Simon et Jérémy Chardy qui se retrouveront au premier tour quand Pierre-Hugues Herbert, en forme à Doha, fera face à l’invité australien Alex Bolt pour entamer son parcours.



ADELAIDE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Première édition depuis 2008 - Tenant du titre : Michaël Llodra (FRA)



1er tour

de Minaur (AUS, n°1) - Bye

Ramos-Viñolas (ESP) - Thompson (AUS)

Bedene (SLO) - Qualifié

Cuevas (URU) - Opelka (USA, n°8)



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Simon (FRA) - Chardy (FRA)

Popyrin (AUS, WC) - Djere (SER)

Qualifié - Garin (CHI, n°6)



Fritz (USA, n°5) - Bublik (KAZ)

Londero (ARG) - Evans (GBR)

Querrey (USA) - Qualifié

Rublev (RUS, n°3) - Bye



Struff (ALL, n°7) - Verdasco (ESP)

Herbert (FRA) - Bolt (AUS, WC)

Qualifié - Duckworth (AUS, WC)

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye



Pour la seule étape du circuit ATP en Nouvelle-Zélande, les Français seront au rendez-vous avec Benoît Paire et Adrian Mannarino qui ont tous deux le statut de tête de série et feront face à des Italiens, respectivement Jannik Sinner et Andreas Seppi. Ugo Humbert est également en lice avec un premier tour face au Norvégien Casper Ruud.



AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Tenant du titre : Tennys Sandgren (USA)



1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

F.Lopez (ESP) - Andujar (ESP)

Qualifié - Tiafoe (USA)

Sonego (ITA) - Hurkacz (POL, n°6)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Qualifié - Millman (AUS)

Norrie (GBR) - Qualifié

Sinner (ITA, WC) - Paire (FRA, n°5)



Mannarino (FRA, n°7) - Seppi (ITA)

Davidovich Fokina (ESP, WC) - Edmund (GBR)

Sandgren (USA) - Venus (NZL, WC)

Isner (USA, n°4) - Bye



Albot (MOL, n°8) - Cecchinato (ITA)

Humbert (FRA) - Ruud (NOR)

Sousa (POR) - Qualifié

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye