ATP : Les tableaux d'Adelaide 2 et Sydney

Après Adelaide 1, où Gaël Monfils a débuté sa saison superbement, voilà Adelaide 2 avec... Gaël Monfils ! Le 21eme mondial est le porte-drapeau français pour cette deuxième épreuve à laquelle prendront également part Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi et Benoit Paire. Dans l'ordre, les trois joueurs débuteront face à Mackenzie McDonald, Lorenzo Musetti et Thanasi Kokkinakis. Monfils, lui, est la tête de série numéro 1 comme la semaine dernière. Il accède au deuxième tour sans jouer à l'instar de John Isner (n°2), Marin Cilic (n°4) et Karen Khachanov (n°3).



ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Tenant du titre (en 2022, Adelaide 1) : Gaël Monfils (FRA) ou Karen Khachanov (RUS)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Qualifié - Qualifié

Qualifié - Struff (ALL)

Van de Zandschulp (PBS) - Fucsovics (HUN, n°8)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Mager (ITA) - Djere (SER)

McDonald (USA) - Rinderknech (FRA)

Kwon (CdS) - Harris (AFS, n°5)



Tiafoe (USA, n°7) - Paul (USA)

Musetti (ITA) - Bonzi (FRA)

Millman (AUS) - Munar (ESP)

Cilic (CRO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) - Vukic (AUS, WC)

Bolt (AUS, WC) - Qualifié

Kokkinakis (AUS, WC) - Paire (FRA)

Isner (USA, n°2) - Bye



Sydney a accueilli l'ATP Cup pour marquer le début de la saison. Le tennis reste dans la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud avec un tournoi ATP 250. Aslan Karatsev, qui a explosé au yeux du grand public l'an dernier en Australie, y sera le joueur le mieux classé. Le 18eme mondial gagne le droit de débuter son tournoi au stade du deuxième tour. Nikoloz Basilashvili (n°2), Daniel Evans (n°3) et Reilly Opelka (n°4) obtiennent la même faveur. Le tennis français sera représenté par Hugo Gaston et Adrian Mannarino. Le premier aura fort à faire face à Lorenzo Sonego (n°5). Son compatriote démarre quant à lui face à l'Américain Maxime Cressy, déjà en très grande forme comme l'atteste sa finale à Melbourne contre Rafael Nadal.



SYDNEY (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 568€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Kecmanovic (SER) - Qualifié

Qualifié - Coria (ARG)

Gaston (FRA) - Sonego (ITA, n°5)



Evans (GBR, n°3) - Bye

Popyrin (RUS) - Martinez (ESP)

Cressy (USA) - Mannarino (FRA)

Davidovich Fokina (ESP) - Lajovic (SER, n°6)



Fognini (ITA, n°7) - Kyrgios (AUS, WC)

Qualifié - Nakashima (USA)

Thompson (AUS, WC) - Giron (USA)

Opelka (USA, n°4) - Bye



Goffin (BEL, n°8) - Qualifié

Delbonis (ARG) - Ramos-Viñolas (ESP)

Qualifié - Murray (GBR, WC)

Basilashvili (GEO, n°2) - Bye