ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

1er tour

Monfils (FRA, n°1)

Bonzi (FRA)

Moutet (FRA)

MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

1er tour

Mannarino (FRA)

Paire (FRA, n°5)

Si certains joueurs ont décidé de débuter leur saison avec l'ATP Cup à Sydney, d'autres ont choisi de prendre le chemin d'Adelaïde pour préparer l'Open d'Australie. La ville du sud du pays accueillera deux tournois en deux semaines, et pour le premier, qui commencera lundi, c'est Gaël Monfils qui sera la tête de série n°1. Le Français sera exempté de premier tour, tout comme Karen Khachanov, Marin Cilic et Frances Tiafoe. En plus de Monfils, Benjamin Bonzi (qui jouera pour la première fois de sa vie en Australie) et Corentin Moutet seront les autres représentants français.- ByeJ.M.Cerundolo (ARG) - Bolt (AUS, WC)Musetti (ITA) - QVesely (RTC) - Paul (USA, n°6)- ByeKokkinakis (GRE, WC) - Millman (AUS)- M.Ymer (SUE)Nishioka (JAP) - Kwon (CdS, n°8)Djere (SER, n°7) - Carballes Baena (ESP)Q -Monteiro (BRE) - Altmaier (ALL)- ByeFucsovics (HON, n°5) - QMager (ITA) - QJohnson (USA) - Vukic (AUS, WC)- ByeCinq mois après son dernier match officiel, à Washington, Rafael Nadal, remis de sa blessure au pied et du covid, fait son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Melbourne, préparatoire à l'Open d'Australien, où il sera tête de série. Reilly Opelka, Grigor Dimitrov et David Goffin (qui n'a plus gagné un match depuis mai) sont également exemptés de premier tour. Côté français, ils sont trois à prendre part au tournoi : Richard Gasquet, Adrian Mannarino et Benoit Paire, visiblement remis du covid lui aussi.- ByeQ - Giron (USA)Popyrin (AUS) - Travaglia (ITA)Griekspoor (PBS) - Koepfer (ALL, n°7)- ByeMolcan (SLQ) - Kyrgios (AUS, WC)O'Connell (AUS, WC) - Thompson (USA)Ruusuvuori (FIN, LL) - Ivashka (BIE, n°6)McDonald (USA, n°8) - Gojowczyk (ALL)- Van de Zandschulp (PBS)Bagnis (ARG) - Murray (GBR, WC)- Bye- QMunar (ESP) - Anderson (AFS)Q - Q- Bye