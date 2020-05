ATP : Les surprises de Federer et Murray à des infirmières

"I was told you are a huge @RafaelNadal fan" 🤣



Watch @andy_murray and @MarcusRashford surprise a frontline nurse & fan on this week's episode of #TennisUnited 👇

— ATP Tour (@atptour) May 15, 2020



"You are the hero." 😍



The moment @rogerfederer surprised a health worker in New York with a message of support!



🎥: @ESPNtenis #COVID19pic.twitter.com/C31KidJbO3

— ATP Tour (@atptour) May 15, 2020

Roger Federer et Andy Murray ont tous les deux fait un beau cadeau au personnel soignant.et a donc vu le Suisse faire irruption dans son dialogue avec le journaliste. Visiblement fan deRodgeur, elle s'est montrée très émue et a reçu les félicitations appuyées du n°3 mondial :Les gens croient que nous sommes des super-héros, mais on pense la même chose de vous, Christiane. Vous êtes des héros puisque vous sauvez des vies.Andy Murray avait fait la même chose en compagnie de Marcus Rashford, le joueur de Manchester United, pour l'infirmière écossaise Debbie Thorberg. Elle aussi fan de tennis, elle pensait à un entretien avec le staff de l'ATP. Passé l'étonnement, elle a vite, son idole.Je suis si désolée, j'aime te regarder aussi, mais j'ai bien peur que pour moi ce soit 'Rafa' pour la vie.Elle précise aussi avoir vu Roger Federer et non Andy Murray à Wimbledon, en 2018.C'est probablement mieux, rit l'ancien n°1 mondial.