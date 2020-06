ATP : Les joueurs informés sur la reprise le 10 juin

Dans une semaine, les tennismen seront fixés sur la reprise de la saison ! C’est en tout cas ce que croit savoir le journal espagnol Marca, qui révèle ce mercredi que l’ATP a convoqué les joueurs mercredi prochain à 16 heures pour une conférence vidéo afin d’évoquer la décision prise quant à la reprise de la saison. A l’arrêt depuis début mars, le circuit masculin de tennis (tout comme le circuit féminin) est suspendu jusqu’au 31 juillet, et l’ATP va donc décider dans les prochains jours de sa date de reprise, et sous quelle forme. Les dernières rumeurs faisaient état d’une possibilité de jouer le Masters 1000 de Cincinnati, prévu à la mi-août, à New York, pour qu’il se dispute avant l’US Open et que les joueurs n’aient ainsi pas à quitter Big Apple, ce qui rendrait la quatorzaine plus facile à respecter.

Les entraîneurs convoqués le 18 juin

On en saura donc plus très bientôt, sachant que le président de l’ATP Andrea Gaudenzi a toujours déclaré qu’il souhaitait que la deuxième partie de la saison se déroule presque normalement, avec une tournée américaine en août-septembre, deux Masters 1000 sur terre battue et Roland-Garros à l’automne, puis la tournée asiatique et la tournée européenne en salle, conclue par le Masters de Londres. L’ATP communiquera officiellement ses choix le 15 juin (à moins qu’ils aient fuité d’ici là…) et convoquera les entraîneurs trois jours plus tard afin de les informer sur les conditions à respecter lors de la reprise. Ce qui laisse donc penser que la reprise aura bien lieu. Reste à savoir où et quand.