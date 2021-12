ATP : Les grands blessés de l’année 2021

Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem … Leur point commun : ils ont fait la une de l’actualité en 2021 pour leur absence récurrente des courts. Le cas de l’Autrichien (28 ans), le plus jeune des trois et le moins exposé aux blessures, est celui qui a le plus interrogé. Le numéro 3 mondial était attendu pour toucher les étoiles mais il a été perturbé par un ensemble d’éléments, faisant de sa saison un véritable cauchemar. « Avant l’Australie, je me sentais bien, mais pendant le tournoi, j’ai eu quelques problèmes avec la bulle (sanitaire) et ensuite, j’ai enchaîné les tournois où je n’ai pas joué à mon meilleur niveau (élimination au 1er tour de Roland-Garros). Quand tout semblait être revenu à la normale, la blessure est arrivée. C’est une année à oublier », concédait-il après avoir renoncé à l’US Open, dont il était le tenant du titre, en raison d’une blessure au poignet droit survenue le 22 juin. Date après laquelle il n’a plus touché la raquette, après seulement 19 matches.

Des papys au corps meurtri

Une saison stoppée à l’été, Rafael Nadal (35 ans) a également connu ce dénouement. La faute à une douleur incessante au pied gauche. Le Majorquin a tout de même eu le temps de faire des ravages, comme à l’accoutumée, sur terre battue en soulevant le titre à Barcelone puis à Rome. Son année a basculé le 11 juin à Roland-Garros où le maitre des lieux, sacré à treize reprises, a été renversé par Novak Djokovic au terme d’une demi-finale d'anthologie. Deux mois plus tard, Nadal a quitté le tournoi de Washington au stade des huitièmes de finale. Clap de fin de cette année 2021. Roger Federer, lui, a fait son come-back sur les courts, treize mois après. L’occasion pour la légende suisse de fouler la terre battue de Roland-Garros, où il a déclaré forfait avant son huitième de finale pour se préserver pour Wimbledon, où son aventure a été stoppée en quarts par Hubert Hurkacz. Il s’agira de son dernier match de l’année. Opéré une troisième fois au genou droit, le quadragénaire ne pense pas à prendre sa retraite mais il ne rejouera pas avant l’été prochain. Ses participations à Roland-Garros et Wimbledon sont fortement remises en question.