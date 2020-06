ATP : Le tournoi de Bâle devrait être annulé

Pas de regrets pour Roger Federer… Blessé au genou et forfait jusqu’à la fin de saison, le joueur suisse ne pourra pas participer pour la vingtième fois cet automne au tournoi de Bâle, qu’il a déjà remporté à dix reprises, pour cinq défaites en finale. Mais en fait, le tournoi de Bâle 2020 ne devrait pas avoir lieu. Selon la chaîne de télévision locale TeleBasel, « il n’y a presque aucune probabilité de jouer » le tournoi suisse, prévu dans le calendrier initial de la saison ATP la semaine du 26 octobre. La location de la St. Jakobshalle pour jouer sans spectateurs représenterait un budget trop élevé pour les organisateurs. Et jouer dans des conditions normales, avec 10 000 spectateurs et employés par jour, semble impossible également. « La distanciation sociale n'est pas possible dans un tournoi en salle. Selon nous, la protection des personnes, des joueurs et des invités du monde entier ne peut être garantie, même si toutes les mesures préventives d'hygiène sont respectées », fait savoir le président du tournoi, Roger Brennwald.

Hambourg pour remplacer Bâle ?

Dans la ville de Bâle, les autorités ont déjà annulé ou reporté des événements importants, comme Art Basel 2020 (manifestation d’art contemporain) et Baselworld 2020 et 2021 (salon de l’horlogerie et de la bijouterie) et le tournoi de tennis ATP 500 devrait être le prochain sur la liste. Mercredi, l’ATP a dévoilé son calendrier pour les tournois allant du 14 août au 11 octobre, mais pas encore pour la tournée asiatique et la tournée européenne en salle. Le tournoi de Tokyo, prévu la semaine du 5 octobre, a d’ores et déjà été annulé, et Bâle devrait donc suivre. Mais Hambourg, qui devait organiser un tournoi sur terre battue la semaine du 13 juillet, est prêt à récupérer une date à l’automne.