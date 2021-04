ATP : Le tableau de Munich

Premier tournoi ATP de l'année en Allemagne. Vainqueur ici en 2017 et 2018, Alexander Zverev est comme à la maison en Bavière. Il est la tête de série n°1 de cette édition 2021 et tentera de rebondir après ses débuts manqués sur la terre battue de Monte-Carlo (huitième de finale). L'Allemand est directement qualifié pour les huitièmes. C'est également le cas de Casper Ruud (n°2), récent demi-finaliste en Principauté, Aslan Karatsev (n°3) et Filip Krajinovic (n°4). Aucun Français ne dispute le tournoi.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Cristian Garin (CHI)



Premier tour

A.Zverev (ALL, n°1) – Bye

Q – Marterer (ALL, WC)

Ruusuvuori (FIN) – Kwon (CdS)

Q – Lajovic (SER, n°6)



Krajinovic (SER, n°4) – Bye

Daniel (JAP) – Hanfmann (ALL, WC)

Koepfer (ALL) – Kohlschreiber (ALL, WC)

Q – Struff (ALL, n°7)



Basilashvili (GEO, n°5) – Montero (BRE)

Travaglia (ITA) – Korda (USA)

Q – Coria (ARG)

Karatsev (RUS, n°3) - Bye



Millman (AUS, n°8) – Popyrin (AUS)

Pella (ARG) – Gerasimov (BIE)

Cuevas (URU) – Sandgren (USA)

Ruud (NOR, n°2) - Bye



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Premier tour

A venir...