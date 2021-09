ATP : « Le pire est derrière moi » selon Federer

How many Grand Slam titles in this photo?#LaverCup pic.twitter.com/vwyJ8hWklQ

Federer : "Je ne veux pas me précipiter"

Roger Federer ne pouvait pas manquer ça. Alors qu’il a contribué à la création de la Laver Cup en 2017 et a participé aux trois premières éditions, le Suisse de 40 ans a fait le déplacement à Boston pour assister à la quatrième Laver Cup ce week-end, malgré son état de santé. «Ils veulent juste que je sois à nouveau bon et que je profite du week-end. J’ai vu un tennis incroyable, de grands matchs et ça a été merveilleux. Je suis vraiment content d'avoir fait le voyage », a confié Federer dans les travées du TD Garden.Le 15 août dernier, l’homme aux 20 tournois du Grand Chelem avait annoncé qu’il devait se faire opérer du genou et qu’il serait absent plusieurs mois. Toujours contraint de se déplacer avec des béquilles, il a donné des nouvelles de sa santé. « A Wimbledon, j'étais loin de l'endroit où je voulais être pour jouer au plus haut niveau (il a été éliminé en quarts de finale par Hurkacz, nldr). Mais j'ai fait de mon mieux et à la fin... trop c'est trop. Maintenant, je dois juste procéder étape par étape. Je dois d'abord marcher correctement, courir correctement, puis faire les pas de côté et tout le travail d'agilité, puis finalement je dois être de retour sur le court de tennis.Je dois prendre mon temps. Je ne veux pas me précipiter dans quoi que ce soit à ce stade. C'est aussi pour ma vie. Je veux m'assurer que je peux faire tout ce que je veux faire plus tard. Rien ne presse. Je pense que le pire est derrière moi. J'ai pris le temps. Je suis vraiment heureux. » Ses fans, qui ne l'auront vu jouer que treize matchs cette année (9 victoires - 4 défaites), le sont un peu moins...