ATP : Le Masters aura lieu, même à huis clos

Le 16 novembre prochain doit débuter le Masters ATP, avec les huit meilleurs joueurs du monde, à l’O2 Arena de Londres, qui accueillera l’événement pour la douzième et dernière fois, avant son déménagement du côté de Turin, de 2021 à 2025. Et ce mercredi, dans les colonnes du quotidien anglais Daily Mail, un porte-parole de l'ATP a fait savoir que le Masters aurait bien lieu, même sans spectateur. « Notre intention reste de finir la saison avec le Masters de Londres, en incluant le possible scénario d’un tournoi à huis clos ou avec un nombre de spectateurs réduit, selon les recommandations du gouvernement britannique. Grâce à une large audience télévisuelle mondiale et une multitude de sponsors, l’événement serait toujours viable à huis clos. Nous travaillons actuellement sur la dernière partie du calendrier 2020, qui devrait être dévoilée d’ici fin juillet », a déclaré le porte-parole.

Quel calendrier entre Roland-Garros et Londres ?

Pour le moment, le calendrier ATP prévoit une reprise de la saison le 14 août du côté de Washington, suivie des tournois de Cincinnati (délocalisé à New York), de l’US Open, de Kitzbühel, de Madrid, de Rome et de Roland-Garros, qui se terminera le 4 octobre. Ensuite, la tradition veut que les joueurs se rendent en Asie à l’automne, mais la Chine devrait annuler tous les événements sportifs internationaux jusqu’à la fin de l’année 2020, et le tournoi de Tokyo a d'ores et déjà été annulé. Il restera alors la saison en salle du côté de Sofia, Anvers, Moscou, Stockholm, Vienne et Bercy (le tournoi de Bâle a été annulé), avant le Masters de Londres. Rappelons qu’en raison de l’interruption de la saison et du gel du classement entre le 16 mars et le 24 août, les huit qualifiés pour le Masters ne seront pas les huit joueurs ayant obtenu le plus de points en 2020, mais les huit joueurs étant dans le Top 8 au classement ATP du 9 novembre 2020, qui prendra en compte leur 18 meilleurs résultats (dans 18 tournois différents) depuis mars 2019. Roger Federer, blessé au genou, est d'ores et déjà forfait.