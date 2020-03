ATP : Le classement (gelé) a été publié

Beaucoup de questions se posent encore

9- Gaël Monfils (FRA) 2 860



22- Benoît Paire (FRA) 1 738

38- Adrian Mannarino (FRA) 1 191

42- Ugo Humbert (FRA) 1 111

49- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 005

50- Richard Gasquet (FRA) 985

54- Gilles Simon (FRA) 935

58- Lucas Pouille (FRA) 880

59- Jérémy Chardy (FRA) 860

71- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 740

75- Corentin Moutet (FRA) 722

95- Grégoire Barrère (FRA) 637

Nous sommes jeudi et, une fois n'est pas coutume, l'ATP a publié son nouveau classement. Au lendemain de l'annonce de la suspension du circuit jusqu'au 7 juin pour cause de pandémie de coronavirus et du gel du classement, elle a publié son "ranking", daté rétrospectivement du 16 mars, et qui vaudra jusqu'à la fin de la suspension. Dans ce classement, on retrouve, comme d'habitude, les points acquis par les joueurs lors des 52 dernières semaines, mais aussi les points gagnés lors du tournoi d'Indian Wells 2019 (vainqueur, Dominic Thiem ne perd donc pas ses 1000 points glanés en Californie et reste donc troisième mondial). Les points remportés lors des tournois Challengers de Nur-Sultan et Potchefstroom (9-15 mars), et sur le circuit Future lors de la semaine du 2 au 9 mars sont également comptabilisés.Ce classement n'évoluera plus pendant deux mois et demi, mais l'ATP n'a pas encore décidé si les points accumulés de Miami à Roland-Garros 2019 seront conservés lors du prochain classement. L'instance n'a pas non plus statué si ce classement du 8 juin servira à déterminer les qualifiés olympiques, comme cela était prévu au départ. Accessoirement, l'ATP n'a pas non plus annoncé si les semaines de gel seraient comptées parmi les semaines passées à la tête du classement par Novak Djokovic (282 semaines au 16 mars), qui vise le record de Roger Federer (310). Il va encore falloir s'armer de patience...Rafael Nadal (ESP) 9 850Dominic Thiem (AUT) 7 045Roger Federer (SUI) 6 630Daniil Medvedev (RUS) 5 890Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 745Alexander Zverev (ALL) 3 630Matteo Berrettini (ITA) 2 860David Goffin (BEL) 2 555