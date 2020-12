ATP : Le calendrier jusqu’à fin février est connu

Après des semaines d’incertitudes et de discussions, l’ATP a enfin dévoilé dans la nuit le calendrier des sept premières semaines de la saison. Un calendrier qui correspond aux dernières rumeurs, mais tout est désormais officiel, au moins. L’information à retenir est bien sûr que l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année, débutera avec trois semaines de retard, c’est-à-dire le 8 février. Ses qualifications ne se tiendront pas à Melbourne, comme d’habitude, mais à Doha, au Qatar, où se tient habituellement un tournoi ATP 250 en ouverture de saison. La saison 2021 débutera pour la première fois de l’histoire du côté de la Floride, à Delray Beach, la semaine du 5 janvier. En même temps, les joueurs qui préfèrent rester en Europe pourront jouer du côté d’Antalya, en Turquie, sur dur et non pas sur herbe comme c’est le cas habituellement.

L'ATP Cup aura bien lieu



La saison australienne ne commencera que le 31 janvier, du côté de Melbourne, avec deux tournois la même semaine puis se poursuivra le 1er février avec l’ATP Cup (avec 12 équipes), un temps menacée, mais qui se déroulera bien, dans une seule ville. Cette période de deux semaines entre la fin des qualifications et le début des tournois australiens permettra aux joueurs de respecter la période de quarantaine obligatoire de deux semaines en entrant dans le pays. Trois tournois ATP 250 qui se déroulent en général en janvier ou février sont d’ores et déjà annulés : Auckland, New York et Pune (Inde). L’ATP 500 de Rio espère trouver une date plus tard dans le calendrier. L’ATP dévoilera le calendrier des semaines 8 à 13 un peu plus tard et précise que pour le moment, le calendrier à partir de semaine 14, qui marque le coup d’envoi de la saison sur terre battue, reste inchangé. Reste désormais à attendre le calendrier du début de la saison WTA.

The ATP has today announced an update to the 2021 ATP Tour calendar, outlining a revised schedule for the first seven weeks of the season.

— ATP Tour (@atptour) December 17, 2020







Calendrier ATP janvier-février 2021

- Du 5 au 13 janvier : Delray Beach (Etats-Unis)

- Du 5 au 13 janvier : Antalya (Turquie)

- Du 10 au 13 janvier : Qualifications de l’Open d’Australie à Doha (Qatar)

- Du 31 janvier au 6 février : Melbourne 1 (Australie) >>> tournoi d’Adelaide délocalisé

- Du 31 janvier au 6 février : Melbourne 2 (Australie)

- Du 1er au 5 février : ATP Cup à Melbourne (Australie)

- Du 8 au 21 février : Open d’Australie à Melbourne (Australie)