ATP : Le calendrier du début de saison 2021 remodelé ?

A quoi va ressembler le calendrier de la première partie de la saison sur le circuit ATP ? Alors que le protocole sanitaire plus que drastique mis en place par les autorités australiennes pour l’entrée sur le territoire devrait contraindre Tennis Australia à retarder le début de l’Open d’Australie de plusieurs semaines, mais également à délocaliser les qualifications, avec Dubaï qui tiendrait la corde pour les accueillir au début du mois de janvier, les dirigeants du tennis masculin professionnel devraient communiquer d’ici peu sur les premiers tournois d’une saison qui s’annonce elle-aussi perturbée par le coronavirus. Alors que Delray Beach a confirmé son intention d’accueillir un tournoi dès la première semaine de janvier, des indiscrétions du quotidien L’Equipe laissent entendre que la ville américaine pourrait accueillir deux tournois consécutifs, à l’image de ce qui avait été mis en place à Cologne en fin de saison 2020. La question de l’organisation de tournois en Australie en amont d’une première levée du Grand Chelem retardée d’un mois est au cœur des discussions. S’il semble acquis que le circuit masculin ne fera pas étape à Auckland, Tennis Australia espère pouvoir proposer aux joueurs sortis de la quarantaine des occasions de se jauger avant l’Open d’Australie.

Indian Wells pourrait changer de date, l’ATP Cup en suspens

Le plan serait l’organisation dans une ville du pays d’un tournoi estampillé ATP 250 en parallèle d’une ATP Cup au format revu et corrigé... voire d’un inédit tournoi ATP 750, qui offrirait alors au vainqueur autant de points qu’une victoire sans accroc dans la compétition par équipes nationales lancée en 2020. Après l’Open d’Australie, à compter du 22 février 2021, l’ATP compte organiser trois tournois par semaine, avec notamment Montpellier et Marseille au programme, quitte à accorder de nouvelles licences, à l’image du tournoi de Noursoultan en 2020. Une des principales victimes de ce nouveau calendrier devrait être le premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells. L’idée des organisateurs du tournoi serait un simple report plus tard dans la saison mais, avec un contexte sanitaire toujours aussi tendu aux Etats-Unis, l’incertitude est toujours présente. Un retour à une certaine normalité pourrait avoir lieu à la fin du mois de mars avec le Masters 1000 de Miami. Mais, face à l’évolution permanente de la situation sanitaire, aucune certitude ne devrait être de mise avant encore de longs mois, alors que les joueurs restent sur une saison 2020 tronquée.